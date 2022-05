von Alfred Scheuble

Der 150. Geburtstag des Musikvereins Gurtweil (MVG) steht vor der Sommertür. Ein eigens formiertes Festkomitee hat schon länger die Rahmenbedingungen für das Jubiläumsjahr erarbeitet.

Das ist wohl die früheste Gruppenaufnahme des Musikvereins Gurtweil aus dem Jahre 1920. Unter dem holzgerahmten, großformatigen Bild steht zu lesen: „Zur Erinnerung an meine Mitgliedschaft im Musikverein Konkordia zu Gurtweil. 3. Juni 1920.“ Ort, Anlass, Zeitpunkt der Aufnahme und Fotograf sind nicht bekannt. | Bild: ASG1947

Die erste Aktion des Jubiläumsjahres war die erfolgreiche Aktion „Kuchen to go“ im Monat März. Dann folgte jüngst am 8. Mai ein kleines Platzkonzert unter dem Motto „Muttertags-Serenade“. Und bereits am Mittwoch, den 25. Mai steht eine Präsentation des Musikvereins im Rahmen der Bürgerversammlung an. Ein erster Höhepunkt des Jubiläumsjahres findet Ende Juni statt, nämlich das „MVG-Sommer-Event“ auf dem Vereinszentrum an der Schlücht. Schließlich sind die Musiker noch beim abschließenden Pater-Jordan-Jahresfest am Sonntag, den 17. Juli gefordert. Das Jubiläums-Jahreskonzert am 29. und 30. Oktober soll dann die musikalische Krönung für den 150. Vereinsgeburtstag darstellen. Es steht unter dem MVG-Motto „Musik Vereint Generationen“ und soll Menschen allen Alters, ob musikalisch aktiv oder passiv, unter dem Dach der Musik zusammenführen.#

Waldshut-Tiengen, Dettighofen, Wutöschingen Vereine freuen sich auf Großveranstaltungen, aber etwas Unsicherheit bleibt Das könnte Sie auch interessieren

Viel Arbeit wartet noch

Neben den zunehmenden Probenbetrieb müssen die MVG-ler noch weitere Arbeiten bewältigen. Die Festschrift steht kurz vor der Drucklegung, Werbemaßnahmen (Flyer, Plakate, Einladungen) sind in Vorbereitung und die Planung für den Auf- und Abbau der Festaktivitäten läuft.

Zuversicht wächst

Es kommt auf jeden Fall wieder Schwung in das Jubiläumsjahr des Musikvereins. Und nicht nur bei den etwa 50 Aktiven stellt sich eine gewisse Zuversicht ein, sondern das ganze Dorf sieht erwartungsvoll dem Festreigen des jubilierenden Musikvereins und des Männerchores (100 Jahre), sowie dem abschließenden Pater-Jordan-Jahrfest im Juli entgegen.