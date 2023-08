Beim Dorfhock an der Schlücht in Gurtweil ist der Auftritt von MVG & Friends ein musikalischer Höhepunkt gewesen. Aber nicht nur die Mitglieder des Musikvereins Gurtweil und ihre Freunde waren Akteure, das Jugendorchester gestaltete den schönen, wenn auch teils verregneten Sommerabend mit.

Bei sommerlicher Hitze kamen in den frühen Abendstunden bereits viele Gäste auf den Festplatz an der Schlücht und dankten den etwa 100 Blasmusikern mit viel Beifall. Der Vorsitzende Daniel Duttlinger wünschte den Zuhörern „einen schönen Abend mit guter Musik“. Und den hatten die mehr als 100 Gäste dann auch bis spät in die Nacht hinein.

Zunächst war es das Jugendorchester unter der Leitung von Ulf Kühner, das eine der an vielen Orten und zu unterschiedlichen Zeiten stattfindenden Waldshut-Tiengener Sommernächte eröffnete. Schnell eroberten sich die Jungmusiker die Herzen ihrer Zuhörer und beeindruckten mit ihrer Musik auch ihre Eltern und Geschwister im Publikum. Sie stimmten quasi als Vorband auf die mehrstündige Musiknacht ein, die dann durch die Mitglieder des Musikvereins Gurtweil unter der Leitung von Jochen Stitz zu einem ersten Höhepunkt geführt wurde.

Spaß und Freude an der Musik, das spiegelte sich schon bald in den Gesichtern der Zuhörer wider. Selbst ein erster erfrischender Regenguss störte die Stimmung nur kurzfristig. Und als dann schließlich das Projektorchester MVG & Friends die Bühne füllte, verhallte die muntere Gesprächskulisse im Festzelt. Die Aktiven des Musikvereins Gurtweil, verstärkt durch 16 Freunde der Blasmusik, brachten die Dorfhockgäste zum Staunen und letztlich auch zum Mitsingen.

In lediglich drei Proben hatten sich die Freunde des Musikvereins Gurtweil, die schon länger kein Instrument mehr in ihren Händen hatten, auf den Auftritt mit dem routinierten Blasorchester vorbereitet. Und als hätten sie niemals in den Proben gefehlt, machten die Freunde des MV Gurtweil mit drei wirkungsvollen Musikstücken, darunter auch eine selten gespielte Polka, den Zuhörern eine besondere Freude. Als dann Dirigent Jochen Stitz mit dem Orchester die „Badische Nationalhymne“ ankündigte und das Publikum zum Mitsingen anregte, war der Höhepunkt des Dorfhocks erreicht. Schade war nur, dass kurz darauf ein Gewitter der musikalischen Sommernacht ein jähes Ende bereitete.