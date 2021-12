von Alfred Scheuble

„Hört, hört, Gurtweil klingt“, so kündigte der Musikverein seine Adventsständchen auf seiner Homepage an. Klingend und Advents- sowie Weihnachtslieder spielend waren die Musiker dann am vierten Adventsonntag in Gurtweil unterwegs, quasi als Ersatz für das erneut ausgefallene Jahreskonzert.

Den musikalischen Auftakt vollzogen sie am Osthang Gurtweils. Von dort drangen die Klänge der rotbemützten Blasmusiker ins Dorf hinunter. An der zweiten Station bei der Gemeindehalle erfreuten sich dann weitere musikalische Zaungäste an den teils sehr bekannten Melodien, die den ein oder anderen Zuhörer leise mitsingen oder gar mitswingen ließen.

Schließlich zogen die vorweihnachtlichen Musikbotschafter und mit ihnen etliche Gäste hinauf in den Emmelwiesweg. Leicht frierend aber dennoch herzerwärmend führte Dirigent Jochen Stitz seine Musikanten durch das frohmachende Programm, das zum Beispiel das Wunschlied „Let It Snow“ den Hit „Rudolph The Rednosed Reindeer“ und das Lied „Fröhliche Weihnacht überall“ beinhaltete.

Nachdem dann die Herzen musikalisch erwärmt waren, nutzten die Musiker und ihre Gäste noch die Gelegenheit, sich bei einem gespendeten Becher Glühwein aufzuwärmen.