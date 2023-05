Der Dorfplatz in Breitenfeld ist zu einer großen „Piazza Bassanese“ geworden, als Luca Bassanese mit La Piccola Orchestra Popolare aufgetreten ist. Das Wetter machte mit und die pure Lebensfreude sprang schon ab den ersten Takten auf die Zuhörer über. Kerstin Simon, Leiterin des städtischen Kulturamts und damit Vertreterin des Veranstalters, freute sich, dass es geklappt hat, zum ersten Mal ein Konzert des World-Town-Festivals in einem Ortsteil aufzuführen. Dafür dankte sie Ortsvorsteher Jürgen Bacher. Um die Bewirtung der zahlreichen Zuhörer kümmerte sich die Dorfjugend von Breitenfeld.

Luca Bassanese, Singer-Songwriter und Schauspieler sowie Umweltaktivist, blickt in seinen Liedern mit einer Mischung aus Ironie und Hoffnung auf unsere heutige Welt. Seine Musik wurde zu einem Cocktail aus Poesie und Liebesgeschichten, getränkt mit italienischer Folklore, Tarantellas, Opera Buffa und Balkan Brass. Es sind Lieder, die von Liebe sowie vom Glauben an die Menschheit und die Zukunft handeln. Das Programm bestand zum großen Teil aus Stücken der soeben erschienenen CD, aber auch aus traditionellen italienischen Volksliedern. Die Auswahl begeisterte das erwachsene Publikum wie auch die zahlreichen Kinder.

Was Luca Bassanese mit seinem Piccola Orchestra Popolare auf den Rathausplatz in Breitenfeld zauberte, war ein Fest der Ausgelassenheit. Die energiegeladen Lieder versetzten das Publikum in gute Laune und erzeugten eine großartige Stimmung. Sie luden nicht nur zum Tanzen ein, sondern auch zum Mitsingen und Mitklatschen. Die Stimmen von Luca Bassanese und Elodie Lebigre (Sängerin) beeindruckten genauso wie die temperamentvolle Performance des gesamten Orchestra Popolare, bestehend aus Stefano Florio (Gitarre), Tommaso Maddalena (Schlagzeug), Domenico de Nichilo (Trompete) sowie Lorenzo Stella (Bass). So war es kein Wunder, dass Luca Bassanese und das Piccola Orchestra Popolare die Bühne erst nach mehreren Zugaben wieder verlassen durften.