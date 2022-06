von Susanne Schleinzer-Bilal

Zum Waldspaziergang rund um den Vitibuck in Tiengen hat das Ensemble Muss Hochrhein (Musik und Schauspiel) eingeladen. Gegründet wurde es von Markus Süß mit Kollegen aus der Musikschule und fortgeschrittenen Schülern. Verschlungene Pfade, geheimnisvolle Tänzer (Marco König und Lukas Gäng), mystischer Gesang und Musiker, die wie Fabelwesen aus verschiedenen Ecken des Waldes auftauchten, machten den Waldspaziergang zu einem besonderen Erlebnis.

Markus Süß gab mit seinem Wanderstab die Richtung des Spaziergangs vor | Bild: Susanne Schleinzer-Bilal

Die Führung hatte anfangs Markus Süß übernommen, der den Wanderstab im Lauf des Spaziergangs aber immer wieder abgab. Begonnen wurde auf dem Spielplatz mit dem „Divertimento“ von Wolfgang Amadeus Mozart. Auf dem Vitibuckturm sang hoch oben im Verborgenen der Chor „Oh Täler weit , oh Höhen“, von Felix Mendelssohn-Bartholdy. In einer Felsspalte zeigten die Tänzer mit Lara Süß eine Improvisation. Auf dem Turm sang der Chor „Die Gedanken sind frei“, auf einer Bank gab Lara Süß den Text von Kurt Tucholsky „Der Mensch“ zum Besten. „Der Graben“ von Kurt Tucholsky und Hans Eisler sowie eine Improvisation „Reich die Bruderhand“ fand auf den Wiesen vor dem Wasserreservoir statt.

Der Chor des Ensembles Muss gab im Wald ein Gastspiel. | Bild: Susanne Schleinzer-Bilal

Bewegend interpretierte der Chor dann im Holzkreis „The River Is Flowing“, „Amazing Grace“ und den „Hara Song“. Im Wasserreservoir gab Markus Süß die Rede des Häuptling Seattle an den amerikanischen Präsidenten wieder. Der Chor intonierte „Verleih‘ uns Frieden“ von Heinrich Schütz. Am Spielplatz ging es weiter mit dem „Menuetto allegretto“ von Wolfgang Amadeus Mozart. Im „lyrischen Gebüsch“ raschelte es und dann erklang aus den Büschen „Über allen Gipfeln ist Ruh“ von Johann Wolfgang von Goethe und „Blackbird“ von John Lennon und Paul McCartney. Auf ging es dann zur Waldlichtung, wo es „den Gesang der Nachtigall“ zu hören gab. Den krönenden Abschluss bildete „Per Spelman“ auf dem Spielplatz. Die Teilnehmer des Waldspaziergangs applaudierten begeistert. „Schön wa‘s“, hörte man immer wieder aus den Reihen der Spaziergänger.