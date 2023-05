Sie machen immer allen Beteiligten großen Spaß und lassen viele schöne, besondere Momente erleben: Die Kinder für Kinder Konzerte des Kiwanis Club Waldshut-Tiengen in der katholischen Pfarrkirche Tiengen erfreuen sich großer Beliebtheit.

Junge musikalische Talente aus der Gegend zeigen alljährlich, was sie im Chor oder im Orchester alles drauf haben. In Kürze geht das zehnte Kinder für Kinder Konzert über die Bühne. Es ist wie immer ein Kollektenkonzert bei freiem Eintritt.

Die Auftretenden musizieren indirekt für Kinder in Not, denn jeder Cent, den die Besucher nach Konzertende in die Kiwanis- Spendeneimer werfen, geht an Pfarrer Ulrich Sickinger. Mit dem Geld unterstützt das Pfarramt Tiengen vor Ort Familien mit Kindern, die Hilfe gut gebrauchen können.

Das Kinder-für-Kinder-Konzert naht: Dirk Bölle (von links), Peter Rau, Markus Reckermann, Ralph Schulz und Rainer Illmann vom Kiwanis-Organisationsteam und die Chor-und Orchesterleiter Karola Kessler, Claudia Hinnenberger, Karin Brogle (Grundschulchor Eggingen), Martin Umrath (Mittel und Oberstufenchor KGT Tiengen und stellvertretend für die Bläser-AG am KGT) sowie Sarah Kulbe (Jugendmusik Albbruck-Dogern) freuen sich auf das kommende Konzert. | Bild: Ursula Freudig

Alle Kosten rund um das Konzert trägt Kiwanis und beim Aufbau der Bühne legen Mitglieder auch selbst Hand an. „Wir sind mittlerweile ein eingespieltes Team“, sagt Kiwanis-Projektleiter Rainer Illmann.

Der Konzerttermin Das Kinder für Kinder Kollektenkonzert ist am Dienstag, 16. Mai, 19 Uhr, in der katholischen Pfarrkirche Tiengen. Der Eintritt ist frei. Es musizieren der Grundschulchor Eggingen, die Jugendmusik Albbruck-Dogern und vom Klettgau Gymnasium Tiengen, die Bläser-AG 7 und der Mittel- und Oberstufenchor. Stargast ist Philip Braun. Der Kiwanis Der Kiwanis-Club Waldshut-Tiengen hilft als Serviceclub bevorzugt da, wo staatliche Hilfe zu langsam oder nicht zuständig ist. Das Geld hierfür kommt durch die Organisation von Veranstaltungen und durch Spenden der Mitglieder zusammen. Schwerpunkt ist die Unterstützung von Kindern vor Ort. Aktueller Präsident ist Hansjörg Boller. Im Rahmen seines diesjährigen 35-jährigen Bestehens wird Kiwanis in den Waldshut-Tiengener Bibliotheken für Vorschüler Lesungen mit der Autorin Monia-Diana Söhner anbieten und deren Buch „Filu ist besonders“ an Waldshut-Tiengener Kindergärten spenden.

Zwei Chöre und zwei Orchester

Vier musikalische Gruppen aus der Gegend musizieren dieses Mal im Altarraum und werden wie immer eine bunte Mischung bieten. Musikalisch und auch altersmäßig. Die jüngsten werden unter der Leitung von Karin Brogle, Claudia Hinnenberger und Karola Kessler im Grundschulchor Eggingen auftreten.

Der Mittel- und Oberstufenchor des Klettgau Gymnasiums Tiengen (KGT) wird Lieder singen, die unter der Regie von Musiklehrer Martin Umrath einstudiert wurden. Mit der Bläser-AG 7 unter der Leitung von Eva-Maria Leder und Ulf Kühner ist eine weitere Gruppe des KGT mit dabei. Ebenfalls instrumental unterhalten wird die Jugendmusik Albbruck-Dogern, der Sarah Kulbe vorsteht.

Besonderes Kinderbuch und Stargast

Neu ist beim kommenden Kinder für Kinder Konzert eine Kinderbuchvorstellung: Monia-Diana Söhner wird ihr Buch „Filu ist besonders“ präsentieren. Es ist ein außergewöhnliches Kinderbuch, das eine direkte Verbindung zum diesjährigen Stargast schafft. Wie immer wirkt ein bekannter Künstler aus der Region bei dem Konzert als Stargast mit.

Dieses Mal ist es Philip Braun aus Lauchringen. Er hat das Kinderbuch vertont und wird dieses Lied neben weiteren, auch singen. Im großen Finale singen wie immer alle Akteure gemeinsam ein Lied.