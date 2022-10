von Susanne Schleinzer-Bilal

Musik jüdischer Komponisten des 20. Jahrhunderts präsentierten am vergangenen Samstag, am Gedenktag der Deportation der badischen Juden nach Gurs, Kantor Matthias Flierl (Klavier), Gaia Gaibazzi (Klarinette) und David Feldman (Countertenor, männliche Alt Stimme) in der fast voll besetzten Versöhnungskirche in Waldshut. Gaibazzi und Feldman, beides Berufsmusiker wohnen seit drei Jahren in Waldshut. Gaia Gaibazzi lehrt an verschiedenen Musikschulen und David Feldman ist ein gefragter Solist und waren zusammen mit Matthias Flierl der Garant für ein hochinteressantes und spannendes Konzert.

Sehr anrührend und bewegend das Kaddish (jüdisches Gebet, auf deutsch „Heilung“) von Salomone Rossi, bei dem Feldman, der das Kaddish auf hebräisch vorgetragen hatte von Flierl auf der Orgel begleitet worden war. Das Kaddish von Tzvi Avni wurde dann von Klarinette und Klavier harmonisch und in völligem Einklang intoniert.

Das Lied „Hachnisini“ von Paul Ben-Haim für Stimme und Klavier verzauberte wiederum auf hebräisch, den Text hatte Gaibazzi zuvor übersetzt. Die zwei Lieder aus dem Liederzyklus von Viktor Ullmann, Nacht und Stille, überzeugten durch „spannende Akkorde und eine unwirkliche Nachtstimmung“, wie Flier ankündigte. Angelehnt an Chansons der 20er Jahre aus Berlin, Marschmusik, „die damals aus den Radios ertönte“ und Texte von Bertolt Brecht „Berlin im Licht“ und „ Und was bekam des Soldaten Weib“ mit einer Musik von Kurt Weill, stimmten nachdenklich.

Dann gab es zwei Suiten für Klarinette und Klavier von Ernst Krenek. „Krenek war sehr experimentierfreudig, geht von einem Takt zum anderen in eine andere Welt, von Barock zum Tanz, Sie werden einiges erleben“, führte Flierl in das Stück ein. Liebeslyrik „Ghasel“ von Arnold Schönberg, Glückwunsch“ und „My Mistress Eyes“ mit einem Text von William Shakespeare rundeten das Konzert ab. Die Zuschauer applaudierten begeistert und unermüdlich und bekamen mehrere Zugaben.