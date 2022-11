von Ingrid Ploss

Mit kleinen Anlaufschwierigkeiten ist es doch gelungen, die Junge Philharmonie Lemberg zu einem Konzert in Waldshut zu begrüßen. Ein freundliches Schreiben an den Gouverneur von Lemberg mit dem Hinweis auf eine gute kulturelle Zusammenarbeit und die Förderung der Völkerverständigung machte die Ausreise der Musiker aus dem ukrainischen Kriegsgebiet möglich.

Großen Einsatz zeigte bei dieser Vermittlung der als Gastdirigent agierende Georg Mais, künstlerischer Leiter der Waldshut-Tiengener Konzertreihe sowie Vorsitzender der Südwestdeutschen Mozart-Gesellschaft.

Lemberg (Lwiw) ist eng mit der Pflege des kompositorischen Erbes Mozarts und seiner Familie verbunden. Der jüngste Sohn Mozarts, Franz Xaver Mozart, wirkte fast 30 Jahre als Pädagoge, Komponist und Pianist in Lemberg und war Mitbegründer der ersten musikalischen Gesellschaft der Stadt.

So präsentierte die Junge Philharmonie auch einen Abend unter dem Titel „Mozart pur“. Es erklang zum Auftakt die frühe Konzert-Ouvertüre „La finta giardiniera“ (“Gärtnerin aus Liebe“), die Wolfgang Amadeus Mozart im Alter von 18 Jahren komponierte.

Das folgende Klavierkonzert B-Dur KV 595 interpretierte Roland Krüger frisch und mit klarem Anschlag, wofür er anhaltenden Applaus erntete. Routiniert begleitete ihn das Orchester, technisch versiert und auf die Gestaltung Krügers stilvoll eingehend. Er bedankte sich mit einer Gavotte des ukrainischen Komponisten, Lehrers und Pianisten Victor Kosenko (1896 bis 1938).

Zum Abschluss des Konzertabends in der Stadthalle durfte das Publikum die berühmten Sinfonie g-Moll KV 550 (komponiert 1788 in Wien) erleben – ein bedeutendes Spätwerk als Kontrapunkt zur frühen Ouvertüre. Dieses Werk, seine vorletzte Sinfonie, ist wohl die bekannteste und am häufigsten aufgeführte des Komponisten.

Sie begeisterte auch die Waldshuter Konzertbesucher und die Lemberger Orchestermitglieder konnten sich über anhaltenden Beifall für ihre beeindruckende musikalische Leistung freuen.