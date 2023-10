Waldshut-Tiengen (pm/gan) Biker des VBC Waldshut-Tiengen starteten bei der Alb-Gold Trophy in Münsingen. Tolles Herbstwetter habe es für die VBCler auf der Schwäbischen Alb gegeben, heißt es in einer Mitteilung des Vereins. Dieter Schmidt und Tobias Senn starteten zur 82 Kilometer messenden Langdistanz. Senn habe sich gut in der Verfolgergruppe positioniert und nach 22 Kilometern mit einem weiteren Fahrer von der Gruppe gelöst. Für mehr als 60 Kilometer arbeiteten beide perfekt zusammen und so habe Senn mit Platz 9 alles in allem eine gute Platzierung geschafft. Auch Schmidt sei ein gutes Rennen gefahren, sei zwischendurch aber durch Zuschauer ausgebremst worden und erreichte so den 22. Platz bei den Lizenz-Männern.

Nadine Santa entschied sich für einen Start mit dem Gravel Bike auf der 41-Kilometer-Distanz. Nahezu das ganze Rennen sei sie allein unterwegs gewesen. Und da die verschiedenen Distanzen teilweise auf denselben Strecken waren, habe sie nicht gewusst, wie sie positioniert war. Umso größer war die Freude im Ziel, als Nadine Santa erfuhr, dass sie die Damenwertung auf dem Gravel Bike mit einem riesigen Vorsprung von 18:51 Minuten gewonnen hat.

Auf der 29-Kilometer-Strecke vertraten Laura Queyreau und Miro Siebold (beide U17) den VBC. Laura Queyreau sei ein konstantes Rennen gefahren und erreichte den sehr guten 4. Platz. Bei Miro Siebold gehe nach langer Krankheitspause die Formkurve wieder nach oben, er habe das Rennen mit einem guten 10. Platz absolviert. Marc Spörndle startete zum Abschluss seiner Rennsaison auf der 41-Kilometer-Distanz und hat laut Mitteilung den soliden 18. Platz geschafft.