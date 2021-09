Er sei ein Glücksfall für die Stadt Waldshut-Tiengen sagte der damalige Oberbürgermeister Martin Albers über Horst Seipp, als dieser 2002 das Bundesverdienstkreuz für sein ehrenamtliches Engagement erhielt. Dem Möbelkaufmann und langjährigen Vorsitzenden des Werbe- und Förderungskreises Waldshut habe nie nur der Handel der Stadt am Herzen gelegen, sondern das Wohl aller Bürger. Daran hat sich auch in den vergangenen zwei Jahrzehnten nichts geändert. „Ich will nie für mich allein einen Vorteil. Ich bin ein Verbindungsmensch“, sagt Horst Seipp im Gespräch mit dieser Zeitung wenige Tage vor seinem 80. Geburtstag am heutigen Freitag.

Tugenden wie Ehrlichkeit, Fleiß und Fairness wurden dem früheren Vizepräsidenten der Industrie- und Handelskammer (IHK) Hochrhein-Bodensee sprichwörtlich in die Wiege gelegt. Horst Seipp wuchs mit acht Geschwistern in Horheim auf, wo sein Vater nach der Rückkehr aus der Kriegsgefangenschaft ein Möbelgeschäft neu aufbaute. Das Vorgängergeschäft in Singen, wo Horst Seipp 1941 geboren wurde, hatte die Kriegswirren nicht überstanden.

„Wir waren bettelarm und haben echt gehungert“, erinnert sich der heute 80-Jährige an die Zeit unmittelbar vor und nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Seine aus Waldshut stammende Mutter hatte 1945 den beschwerlichen Fußmarsch von Singen nach Horheim mit vier Kindern im Leiterwagen, darunter einem Säugling, allein auf sich genommen. Diese entbehrungsreiche Zeit prägt den Unternehmer im Ruhestand bis heute: „Brot ist für mich fast etwas Heiliges. Ein Stück davon wegzuwerfen, tut weh“, erklärt der Jubilar.

Zur Person Horst Seipp wurde am 24. September 1941 in Singen geboren, wo sein aus Hessen stammender Großvater Carl Seipp 1930 ein Möbelhaus eröffnete. Nach dem Zweiten Weltkrieg wuchs er mit acht Geschwistern in Horheim auf. Er absolvierte eine Schreinerlehre in Rheinfelden und eine Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann im elterlichen Betrieb in Horheim. 1975 wurde er Mitglied der Geschäftsführung von Seipp Wohnen mit Einrichtungshäusern in Waldshut und Tiengen. Ab 1985 war Seipp Vizepräsident der Industrie- und Handelskammer (IHK) Hochrhein-Bodensee. Seit seinem Eintritt in den Ruhestand 2009 ist er Ehrenmitglied des IHK-Präsidiums. Für sein ehrenamtliches Engagement in zahlreichen Verbänden und Vereinen wurde der Möbelkaufmann 2002 auf Initiative des Werbe- und Förderungskreises Waldshut mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Horst Seipp lebt mit seiner Frau Angelika in Waldshut. Das Ehepaar hat drei erwachsene Kinder und fünf Enkelkinder.

Nicht nur in seinen späteren Funktionen als IHK-Vizepräsident und Vorsitzender des Werbe- und Förderungskreis Waldshut waren Horst Seipp der Blick über den Rhein in die Schweiz und die grenzüberschreitende Zusammenarbeit wichtig. Bereits in jungen Jahren habe er das Potenzial der eidgenössischen Kunden erkannt. „Ich habe meinem Vater nahegelegt, in Waldshut ein Geschäft zu eröffnen“, berichtet er. 1956 öffnete die Möbelausstellung in der Kaiserstraße über dem damaligen Gasthaus Krone ihre Türen. 1961 zog das Geschäft an die heutige Stelle am Conrad-Gröber-Platz, 1974 folgte die Eröffnung eines weiteren Einrichtungshauses an der Schaffhauser Straße in Tiengen. Ein Jahr später übernahmen Horst Seipp und sein Bruder Roland Seipp die Leitung des Familienunternehmens von ihrem Vater Erich.

Als Klimaaktivist der ersten Stunde kann Horst Seipp durchaus aufgrund seines Jahrzehnte langen Engagements im mittlerweile aufgelösten Verein „Begrünung der Waldstadt“ bezeichnet werden. Ab 1973 hatten sich der Möbelkaufmann und seine Mitstreiter – damals noch als Bürgerinitiative, später als Verein – dafür eingesetzt, dass Waldshut grüner und attraktiver wird. „Wir haben 70 Bäume gepflanzt, darunter jene rund um das Parkhaus am Kornhaus“, erzählt Horst Seipp.

Als das Seltenbachtal zwischen dem Seipp-Möbelhaus und der B 34 zugeschüttet und in einen Sportplatz umgewandelt werden sollte, habe der Verein die Pläne verhindert und für den Erhalt der grünen Lunge gesorgt. Auch gegen eine geplante Baumfällaktion entlang der B 34 zwischen dem früheren Stellwerk der Deutschen Bahn und der Schmittenau hatten sich die Mitglieder mit Erfolg eingesetzt. Das restliche Vermögen des inzwischen aufgelösten Vereins floss 2016 in eine Sitz- und Aussichtsbank namens „Perle am Seltenbach“ unweit der Anlegestelle der Rheinfähre.

Darüber hinaus ist und war Horst Seipp in zahlreichen Vereinen und Verbänden aktiv. Er war Vorsitzender der Fachgruppe Möbel beim Einzelhandelsverband Südbaden, Richter in der Kammer für Handelssachen beim Landgericht Waldshut-Tiengen, Präsident beim Rotary Club Waldshut-Säckingen und ist seit 54 Jahren Mitglied beim Liederkranz Waldshut.

Ein Ständchen wird ihm an seinem heutigen runden Geburtstag die Familie mit Ehefrau Angelika, den Kindern Jochen, Martin und Christine sowie den fünf Enkelkindern singen. „Am Freitag feiern wir im relativ kleinen Kreis“, erklärt der Jubilar gegenüber dieser Zeitung. Zwei Tage später feiert Horst Seipp mit weiteren Gästen an einem Ort, der bei einem Möbelkaufmann nahe liegt: „Wir haben gute Kontakte zu Vitra in Weil am Rhein“, sagt er über das im Dreiländereck gelegene Museum für Designermöbel.