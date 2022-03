Waldshut-Tiengen vor 4 Stunden

Welchen Einfluss haben die Sanktionen gegen Russland auf den Mixmarkt?

Die Lebensmitteleinzelhandelskette mit Sitz in Herrenberg ist spezialisiert auf osteuropäische Produkte. Auch in der Südstadt in Tiengen gibt es eine Filiale. Wie sieht es nun mit russischer Ware aus?