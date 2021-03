Wir befinden uns mitten in der Fastenzeit. Viele gläubige Christen verzichten in den 40 Tagen zwischen Aschermittwoch und Ostern auf Fleisch. Aber auch weniger religiöse Menschen lassen in diesem Zeitraum Schnitzel und Currywurst beiseite und ernähren sich bewusster.

Einer Legende nach erfand ein Mönch die Maultasche, um die im Nudelteig befindliche Füllung aus Wurstbrät, Zwiebeln, eingeweichten Brötchen und Gewürzen während der Fastenzeit vor dem Herrgott zu verstecken. Im Volksmund soll dies zum Namen „Herrgottsbescheißerle“ für die Maultasche geführt haben.

Wer dieser Tage das schöne Wetter nutzte, um am Waldshuter Rheinufer spazieren zu gehen, dem fielen möglicherweise die kleingeschnittenen Maultaschen auf, die ausgebreitet auf einem Steinpfeiler lagen.

Hatte hier jemand die schwäbische Spezialität als Mittagessen genossen und die Reste liegen lassen? Oder sollten die würzigen Würfelchen als Vogelfutter dienen? Neben Schwänen und Enten tummeln sich am Rheinufer auch Möwen.

Die Allesfresser leben überwiegend in Küstennähe, sorgen aber auch am Rheinufer in Waldshut für maritimes Flair. Normalerweise sind die weißen Vögel mit den gelben Schnäbeln häufig an der Stelle anzutreffen, an der die Maultaschen auslagen. Doch diesmal war von ihnen weit und breit nichts zu sehen.

Entweder hatten die gefiederten Tiere ihre Mägen mit den Herrgottsbescheißerlen bereits vollgeschlagen oder sie stießen rheinauf- oder -abwärts auf eine noch verlockender Leckerei in Form von Rouladen oder einem Lachsfilet. Schließlich müsse sich Möwen nicht an christliche Fastenregeln halten.