Die SPD Waldshut geht mit dem bewährten Führungsduo in die nächsten zwei Jahre: In der Hauptversammlung des Ortsvereins im Gasthaus „Rheinischer Hof“ bestätigten die Mitglieder Vorsitzende Claudia Hecht und ihre Stellvertreterin Isa Hess einstimmig in ihren Ämtern. Hecht sagte Martin Gruner volle Unterstützung zu, um Philipp Frank als Oberbürgermeister ablösen zu können.

Hess ist gleichzeitig Schrifführerin. Neu in den Vorstand gewählt wurde Roland Troll. Er übernimmt das Amt des Kassierers aus den Händen von Wolfgang Hauser, der nach mehr als 25 Jahren nicht mehr kandidierte. Ganz aus dem Vorstand zieht sich auch Günter Heinrich zurück. Er war zuletzt Beisitzer. Silvia Schelb, Rudi Maier und Uwe Schmidt sind die aktuellen Beisitzer.

In ihrem Bericht kündigte die Vorsitzende an, dass sich die SPD Waldshut wieder vermehrt treffen will und Besichtigungen von Orten und politisch aktuellen Projekten anstrebt. Den Tunnel als favorisierte Trasse der A98 unter Waldshut nannte Hecht eine gute Lösung für die Doppelstadt. Fahrradboxen sind ein weiteres Anliegen der SPD Waldshut. Hans Jürgen Bannasch kritisierte die Stadt, die bei diesem Thema seiner Ansicht nach zu wenig tut.

Wolfram Kremp wurde nachträglich für 50-jährige Mitgliedschaft in der SPD Waldshut geehrt und erhielt die Urkunde und goldene Ehrennadel. Unter den Gästen waren Dieter Flügel, Vorsitzender der SPD Tiengen, und SPD-Kreisvorsitzender Peter Schallmayer. Der Fachkräftemangel und die Digitalisierung nannte Schallmayer als Themen, die den Kreisverband Waldshut aktuell sehr beschäftigen würden. Um SPD-Ortsvereine zusammenzubringen, organisiert der Kreisverband laut Schallmayer in jeder Himmelsrichtung eine Regionalkonferenz. Im Juni sollen sich die südlichen Ortsvereine Waldshut, Tiengen, Albbruck und Lauchringen treffen. Ebenfalls Gast in der Versammlung war Martin Gruner. Er stellte sich vor. Der ehemalige Beigeordnete Waldshut-Tiengens und jetzige Beigeordnete von Weil am Rhein ist bei den kommenden Wahlen Gegenkandidat von Waldshut-Tiengens Oberbürgermeister Philipp Frank. Gruner kann jetzt bei seiner Kandidatur auch mit der Unterstützung der SPD Waldshut rechnen. „Wir wünschen uns einen Wechsel und trauen es ihm zu“, sagte die Vorsitzende Claudia Hecht.