von Vanessa Amann

Hinter uns liegt ein Jahr, das sich vor März wohl keiner so vorgestellt hat. Kein anderes Thema war präsenter als das Coronavirus und nichts wirkte sich so drastisch auf den Alltag der Menschen in der Region aus. Das macht auch eine Umfrage unter bekannten Persönlichkeiten der Stadt Waldshut-Tiengen und dem Landkreis deutlich: Die Befragten sehnten sich das Ende des Jahres herbei und wünschen sich ein Jahr, in dem mehr Normalität einkehrt.

Und noch etwas haben die Neujahrswünsche von Landrat Martin Kistler, Oberbürgermeister Philipp Frank, der Vorsitzenden der Aktionsgemeinschaft Tiengen, Zara Tiefert-Reckermann, dem stellvertretenden Vorsitzenden des Werbe- und Förderungskreises Waldshut (W+F), Thomas Wartner und des stellvertretenden Feuerwehrkommandanten Ralf Rieple gemeinsam: Der Wunsch nach Gesundheit für alle und ein hoffnungsvoller Blick auf das Jahr 2021.

Die Wünsche der Politik: Weg aus der Pandemie und Rückkehr des sozialen und kulturellen Lebens

Landrat Martin Kistler: „Wie viele andere Menschen hoffe ich, dass die Impfung gegen Corona ein großer Schritt heraus ist aus dem Tunnel der Pandemie. Ich wünsche mir aber auch, dass wir etwas aus dem Jahr 2020 mitnehmen, nämlich das Verantwortungsgefühl füreinander, aber auch das Bewusstsein, dass es nicht immer schneller, weiter und höher gehen muss. Die Toleranz im Umgang miteinander darf hingegen im neuen Jahr noch wachsen. Für den Landkreis bin ich zuversichtlich, dass wir bei unseren Projekten – Elektrifizierung der Hochrheinstrecke, Breitband-Ausbau, Neubau des Klinikums in Albbruck- auch im Jahr 2021 weitere, wichtige Schritte machen werden. Für die Vereine im Landkreis wünsche ich mir, dass sie ihr Vereinsleben aktivieren können, und es Veranstaltungen, Konzerte und Feste gibt, bei denen wir uns wieder ungezwungen begegnen können.“

Landrat Martin Kistler. | Bild: Sabine Braun

Oberbürgermeister Philipp Frank: „Für 2021 habe ich den ganz großen Wunsch, dass wir endlich das Coronavirus in den Griff bekommen – und die Rückkehr der Normalität erleben. Nicht nur bei der Gestaltung unseres Alltags – mit all seinen zwischenmenschlichen Prägungen -, sondern auch im wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Leben. Die nun beginnende Impfaktion stimmt mich zuversichtlich, dass uns das gelingt.“

Oberbürgermeister Philipp Frank. | Bild: Phillip Frank OB WT

Die Wünsche des Handels: Wieder ein belebtes Stadtbild

Zara Tiefert-Reckermann, Vorsitzende der Aktionsgemeinschaft Tiengen: „Für 2021 wünsche ich mir, dass ich wieder unbeschwert durch unser Städtle bummeln kann, einen Kaffee trinken oder abends im Biergarten einen Wurstsalat essen. Es sind schwierige Zeiten für Gastronomie und Handel und wir vertrauen darauf, dass die Kunden treu zu Tiengen stehen und damit weiterhin eine lebens- und liebenswerte Stadt bestehen bleibt. Auch hoffe ich, dass es 2021 wieder eine Vielzahl von kulturellen Veranstaltungen in Tiengen geben wird – wie zum Beispiel das Jazzfest oder Ausstellungen, Vorträge und Konzerte im Schloss.“

Zara Tiefert-Reckermann, Vorsitzende Aktionsgemeinschaft Tiengen. | Bild: Ursula Freudig

Thomas Wartner, stellvertretender Vorsitzender des Waldshuter Werbe- und Förderunskreises: „Wir hoffen, dass die groß öffentlich zugesicherten Hilfen der Regierung auch an unsere Gastronomie- und Handelsmitglieder ausgeschüttet werden, damit unser lebendiges und vielfältiges Straßenbild erhalten bleibt. Die 2020 gestartete Partnerschafts-Arbeit der drei Gewerbevereine vertieft und weiter intensiv entwickelt wird – denn nur gemeinsam können wir in unserer Doppelstadt viel erreichen. Wichtig ist uns auch, dass die engere Zusammenarbeit mit den Fraktionen und dem OB, die wir 2020 verstärkt aktiviert haben, weiterhin gepflegt wird, um die Stadtentwicklung (Mobilitätskonzept und Aufenthaltsqualität) weiter zu fördern. Auch wünschen wir uns, dass alle Mitglieder persönlich und wirtschaftlich gesund und gestärkt aus dieser Krise kommen und wir wieder tolle Aktivitäten zusammen erleben dürfen.“

Thomas Wartner, Werbe- und Förderungskreis Waldshut | Bild: Ursula Freudig

Der Wunsch der Feuerwehr: Wieder mehr Kontakt und Nachwuchs

Ralf Rieple, stellvertretener Vorsitzender der Freiwilligen Feuerwehr Waldshut-Tiengen: „Die Feuerwehr Waldshut-Tiengen wünscht sich primär einen schnellen und gesunden Verlauf aus der Pandemie. Wir freuen uns alle wieder auf die kameradschaftlichen Zusammenkünfte in der Jugendfeuerwehr, der Einsatzmannschaft und der Altersabteilung. Der Kontakt zu Freunden in der Feuerwehr fehlt. Vor allem aber hoffen wir, dass alle Jugendlichen in der Jugendfeuerwehr und Mitglieder der Einsatzmannschaft weiterhin für den Dienst in der Feuerwehr „brennen“ und sich nicht vom Feuerwehrdienst abwenden.“

Stellvertretender Feuerwehrkommandant und Abteilungskommandant Gurtweil, Ralf Rieple. | Bild: privat