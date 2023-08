Die SPD-Bundestagsabgeordnete Rita Schwarzelühr-Sutter hat sich bei den Stadtwerken zum Stand der Wärmeplanung der Stadt informiert, heißt es in einer Mitteilung aus dem Büro der Abgeordneten. „Die kommunale Wärmeplanung erlaubt uns einen fundierten Blick von oben auf das große Ganze. Von hier können wir strukturiert in die Detailplanung übergehen“, so Klimaschutzmanager Nicolai Müller. Die bisherigen Ergebnisse zeigten, dass große Teile der Stadt zentral mit Wärme versorgt werden können. Umgesetzt werde dies aktuell am Allmendweg in Tiengen. Dort werde ein Nahwärmenetz errichtet. Dieses transportiere die in der in Bau befindlichen Hackschnitzelverbrennungsanlage und dem in den Kellerräumen der benachbarten Grundschule aufgestellten Blockheizkraftwerk erzeugte Wärme zu den Kunden.

„Klimaschutz kostet Geld, jedoch können wir den Bürgern ein attraktives Angebot machen, das ehrlich durchgerechnet keinen Unterschied zu einer Wärmepumpe hat“, so Stadtwerke-Chef Siegfried Pflüger. Die Bürger seien zurückhaltend hinsichtlich der Anschaffung einer neuen Heizung. „Viele Menschen beschäftigt, was auf sie zukommt und wie sie das bezahlen sollen. Die Novelle des Gebäudeenergiegesetzes wird nach der Sommerpause Klarheit für Bürger schaffen“, so die Abgeordnete.

Erst wenn die Kommunen festgelegt haben, welche Gebiete mit welcher Infrastruktur versorgt werden, müssten in Bestandsgebäuden Heizungen eingebaut werden, die mit 65 Prozent erneuerbaren Energien betrieben werden (65-Prozent-EE-Vorgabe). Dies gebe vielen Eigentümern mehr Zeit und Planungssicherheit. Für Neubauten gelte diese Vorgabe grundsätzlich bereits ab 2024. „Gehen Heizungen kaputt, können sie repariert werden. Zugleich bleibt es dabei, dass niemand seine funktionierende Heizung ersetzen muss“, betont die SPD-Bundestagsabgeordnete.

Für den SPD-Stadtrat Dieter Flügel ist wichtig: „Die Bürger müssen über die Möglichkeiten informiert werden. Die Stadtwerke bieten gute Beratungs- und Serviceleistungen an.“