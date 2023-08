Einmal 50 und einmal 100 Quadratmeter für das eigene Kunstwerk: Zwei große Freiluft-Leinwände stehen auf einer Mauer in Waldshut für zwei Graffiti-Künstler aus der Region bereit. Die Volksbank-Hochrhein ruft gemeinsam mit dem Landkreis Waldshut und dem SÜDKURIER Medienhaus zu einem Graffiti-Wettbewerb auf. „Mit dem Graffiti-Wettbewerb schaffen wir ein zeitgemäßes Projekt, mit welchem wir junge Talente fördern möchten. Wir rufen deshalb alle Nachwuchskünstler aus der Region auf, sich zu bewerben“, sagt Christa Bader, Vorsitzende der Volksbank Hochrhein.

Worum geht es bei dem Wettbewerb?

Die Betonwand am Gebäude der Volksbank Hochrhein entlang des Fußwegs zum Rhein wurde beschmiert und soll neu gestaltet und verschönert werden. „Das Thema Graffiti kommt wieder immer mehr. Wir haben es gewählt, weil künstlerisch gestaltete Graffiti in der Regel nicht noch einmal beschmiert und übermalt werden und weil es eine moderne Kunstform ist“, erklärt die Projektverantwortliche der Volksbank, Ann-Kathrin Happe.

Welche Fläche soll verschönert werden?

Die Wand entlang der Tiefgarage am Gebäude der Volksbank Hochrhein wird für den Wettbewerb in zwei Flächen aufgeteilt. Die Fläche A hat links eine Höhe von 2,7 Meter, rechts von vier Meter, sie ist 14,5 Meter lang und ist etwa 50 Quadratmeter groß. Die Fläche B hat links eine Höhe von 2,8 Meter, rechts von 5,3 Meter, sie ist 26 Meter lang und damit etwa 105 Quadratmeter groß. Das Untergrundmaterial ist rauer beton.

Das sind die beiden Flächen, die mit Graffitis verziert werden sollen. | Bild: Volksbank Hochrhein

Wer kann sich bewerben?

Der Graffiti-Wettbewerb richtet sich an junge Künstler im Alter von 18 bis 30 Jahren. Das Graffiti soll sich rund um das Thema „Leben am Hochrhein“ drehen. Die Künstler sollen damit zeigen, was sie mit der Region und den Menschen verbinden. „Das Thema ist weit gefasst, hier kann man sich auf jeden Fall kreativ ausleben“, begründet Ann-Kathrin Happe das Motto. Die Künstler können ihre Gestaltungsvorschlag für die Fläche A oder B (in Farbe) per E-Mail an meinevolksbank@volksbank-hochrhein.de schicken. Die Volksbank übernimmt die Kosten für das Material. Zudem gibt es 3000 Euro Preisgeld, dass unter den Künstlern aufgeteilt werden soll.

Wer entscheidet, welcher Künstler seinen Entwurf umsetzen darf?

Eine fünfköpfige Jury wählt die besten Werke aus, im Anschluss gibt es eine öffentlichen Abstimmung. In der Jury sitzen Projektleiterin Ann-Kathrin Happe, Kundeberater Kevin Sachse, die Kulturamtsleiterin des Landkreises Waldshut, Susanna Heim, der Leiter der Lokalredaktion Waldshut Markus Baier sowie die Kunsthistorikerin Zara Tiefert-Reckermann.

Wie sieht der Zeitplan aus?

Der Einsendeschluss für die Entwürfe ist Sonntag, 27. August, 24 Uhr. Die öffentliche Abstimmung nach der Jury-Entscheidung ist vom 11. bis zum 17. September geplant. Ende September bis Anfang Oktober könne die Gewinner ihre Motive dann an die Wand sprayen.