In der Schlussszene tritt der Autor höchstpersönlich auf – Christian Dietrich Grabbe (1801-1836). Von ihm spielte jetzt im Schlosskeller Tiengen das Freie Hochrhein Schauspiel das Lustspiel „Scherz, Satire, Ironie und tiefere Bedeutung“. Nach drei Jahren Corona-Pause spürte man dem Ensemble und Regisseur Uli Großmann die Erleichterung an, wieder auf der Bühne stehen zu können. Mit unbändiger Spielfreude gestalteten sie diesen Theaterabend, den man sich skurriler kaum vorstellen kann.

Die Handlung: Der Teufel (Melanie Metzger, beeindruckend teuflisch) flüchtet aus der Hölle, weil seine Großmutter dort Großputz macht. Er landet als goldenes Raschelpaket auf der Erde, wird halb erfroren von zwei Naturhistorikern (Leonardo Maiudo und Alina Sandrock) gefunden, gibt sich als Superintendent aus und wird zum Schloss der zauberhaften Gräfin Liddy (Linda Betting) gebracht, die von drei Freiern (extrem unterschiedlich dargestellt von Giusy Maiuolo Margagliotta, David Westermann und Leonardo Maiuolo) umworben wird. Dann gibt es da noch einen Schmied (Alina Sandrock), der des Teufels Klumpfuß entdeckt und verrät. Dazu den bizarren Dichter Rattengift, dem vor seiner „eigenen poetischen Kraft graut“ (köstlich karikiert von Désirée Leers) und einen superschlauen Schulmeister (Christina Müller). Er plant, den Teufel einzufangen und erfindet für ihn einen Käfig mit lustvollen Lockmitteln. Ja, und dann gibt es noch des Teufels Großmutter, überraschend jung und sexy. Regisseur Uli Großmann teilt das Stück in kleine Spielszenen, die er mit Musik von Vivaldi verbindet. Er gibt seinen Schauspielern viel Raum, lässt Platz für schwarzen Humor, turbulente Saufszenen und kuriose Literaturgespräche. Köstlich ausgespielt das Besäufnis des Schulmeisters mit dem Dichter und einem der Brautbewerber bei ihrem abenteuerlichen Kampf mit ihrer Kopfbedeckung. Da gibt es Anspielungen auf Hitler, freches Geheule oder unbekümmerte Gesänge. Grabbe hätte seine Freude gehabt. Sein berühmtestes Stück wurde allerdings erst 40 Jahre nach seinem Tod in Wien uraufgeführt. Es ist durch seinen Biss, seine aberwitzigen Dialoge und seine Komik bis heute aktuell und spielbar.

Nur die tiefere Bedeutung, wie im Titel angekündigt, blieb der Rezensentin verschlossen. Das schien dem Publikum nicht zu fehlen: Es spendete begeistert Beifall.