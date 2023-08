Beim Fez haben zwölf Kinder ein Atelier besucht. Künstlerin Natalie Buda zeigte, wie ein Blaudruck funktioniert. Das ist eine Methode, bei der durch chemische Prozesse Gegenstände auf einem „Zauberpapier“ abgelichtet werden. Bevor die Kinder diese Zauberei zu sehen bekamen, stand eine bodenständige Arbeit an. Als Bildmotiv dienten bei der Cyanotypie Blumen, Gräser und Blätter – alles, was sich flach auf das chemisch präparierte Papier legen lässt.

Diese Materialien durften die Kinder im Garten hinter dem Kunst-Atelier in Waldshut pflücken. Dabei sind nicht nur die bunten Blüten interessant, sondern auch die vermeintlich langweiligen Gräser und Blumenstängel, denn im Endergebnis kommt es nur auf den Schatten des Objekts an. Zurück im Atelier, wurde die Ausbeute auf dem Tisch verteilt. Alle bekamen ein weißes Papier, auf dem die Anordnung der Grashalme und Blüten geplant wurde. Das Zauberpapier darf nur für möglichst kurze Zeit am Licht sein, bis die Anordnung darauf liegt.

Buda gab Tipps und verteilte viel Lob. Der 47-Jährigen ist wichtig, nicht nur die handwerklichen Fähigkeiten zu vermitteln, sondern auch das Gefühl für die visuelle Gestaltung zu wecken. Wer seine Vorstellung zu Papier gebracht hatte, bekam eines der chemisch behandelten Blätter und musste versuchen, seine Komposition so schnell wie möglich zu übertragen. Johannes ist als Erster so weit. Das Ganze muss mit einer Glasscheibe fixiert werden, damit nichts verrutscht. Die Fez-Betreuerinnen und Buda versuchten, in dieser fast hektischen Arbeitsphase so gut wie möglich zu unterstützen.

Auf dem Gehweg vor dem Atelier legten die Künstler ihre Bilder zum Ablichten in die Sonne und der chemische Effekt trat ein: Das Zauberpapier verfärbte sich und die Umrisse der darauf liegenden Objekte wurden sichtbar. Nach wenigen Minuten ist das Bild fertig. Danach wird es im Wasserbecken abgewaschen, damit keine Verfärbungen zurückbleiben. Nach dem Trocknenphase kann das Kunstwerk bestaunt werden.