Mit sieben musikbegeisterten Jägern fing es vor 40 Jahren nach einer Hegeringsversammlung an. Heute gehören der Jagdhornbläsergruppe Tiengen 30 Mitglieder an. Ihre Instrumente, das Fürst Pless-Horn oder das Parforcehorn, sind jedoch nicht oft auf öffentlichen Plätzen zu hören. Denn sie dienen einem ganz besonderen Zweck: der Jagd. Am Sonntag waren sie aber in der Öffentlichkeit zu hören, denn die Jagdhornbläsergruppe feierte auf dem Wiggenberg-Rastplatz in Lauchringen ihr 40 jähriges Bestehen.

Unter der Leitung von Holger Knörzer hatten die Bläser ein Festprogramm zusammengestellt, das sich hören lassen konnte. Damit bescherten die Bläser den eingeladenen Freunden, Familienmitgliedern und Gästen einen unterhaltsamen sonnigen Sonntag. In seiner Eröffnungsrede blickte der musikalische Leiter Holger Knörzer in die Vergangenheit. Im Kreis der aktiven Bläsermannschaft befinden sich noch zwei Gründungsmitglieder, Gerd Frings und Bruno Bastianelli. Schnell wuchs die Zahl der Bläser an. Anfangs waren nur Jäger dabei, inzwischen gehören der Gruppe auch einige Frauen an, die die Jägerprüfung absolviert haben.

Ein stattlicher Gesamtchor mit allen am Programm beteiligten Jagdhornbläsergruppen beendete den offiziellen Teil der Jubiläumsfeier. | Bild: Lucia van Kreuningen

In den Zeiten, in de die Jagd dem Adel vorbehalten war, waren die Jagdsignale für die Verständigung untereinander gedacht. Heutzutage kommt es auch vor, dass sich die Jagdhornbläsergruppen in Wettstreiten messen. Auch bei den jährlichen Hubertusmessen zu Ehren des Schutzpatrons der Jagd sind die Jagdhornbläser aktiv. So hatte die Bläsergruppe Tiengen in den vergangenen Jahren an Wettbewerben teilgenommen und gute Plätze erreicht.

Bei der Feier wurden auch einige Mitglieder geehrt. Gerd Frings und Bruno Bastianelli erhielten die Goldene Ehrennadel für 40 Jahre aktives Engagement in der Jagdhornbläsergruppe. Steffen Guhl gehört der Gruppe seit 20 Jahre an, Markus Spiess seit zehn Jahren.

Der musikalische Leiter der Jagdhornbläsergruppe Tiengen Holger Knörzer ehrte Gerd Frings und Bruno Bastianelli (40 Jahre aktives Engagement), Steffen Guhl (20 Jahre) und Markus Spiess (zehn Jahre). | Bild: Lucia van Kreuningen

Die einzelnen Paradestückchen aus diesen Wettbewerben waren beim Fest zu hören. Den Anfang machte „Das Sammeln der Jäger“, es folgten der „Gamsjägergruß“, „Waidmannsdank“, „Jungfuchsjagd“, der „Tiroler Jägermarsch“, die „Schwarzwaldglocken“ und der „Züri Falkenmarsch“, mit dem die Gruppe 2017 beim Eidgenössischen Bläserwettbewerb in Zürich bei harter Konkurrenz den dritten Platz belegt hat.

Zu den Schweizer Kollegen bestehen gute Verbindungen, das zeigte der Besuch der Jagdhornbläsergruppe Fricktal aus dem Kanton Aargau. Die Gruppe ist der amtierende Sieger des Eidgenössischen Wettbewerbs und ließ es sich nicht nehmen, unter der musikalischen Leitung von Robert Obrist und Bläserobmann Pius Kalt bei den deutschen Freunden vorbei zu schauen und das Programm zu bereichern.

Zu den Gästen gehörten auch die Jagdhornbläsergruppe St. Märgen unter der Leitung von Martin Schwer und Hubert Dach, die Jagdhornbläsergruppe St. Blasien unter der Leitung von Valentin Platten und Roger Winterhalder sowie die Jagdhornbläsergruppe Klettgau unter der Leitung von Steffen Guhl und Stefan Weißenberger. Mit einem Gesamtchor und gemeinsam gesungenen Jägerliedern klang das gelungene Jubiläumsfest aus.

Das sagen die Gründungsmitglieder

Seit 40 Jahren gehören Gerd Frings und Bruno Bastianelli der Jagdhornbläsergruppe des Hegerings Tiengen an. Sie blicken im Interview auf die Geschichte der Gruppe.

Gerd Frings und Bruno Bastianelli gehören als Gründungsmitglieder der Jagdhornbläsergruppe des Hegerings Tiengen an. | Bild: Lucia van Kreuningen

Herr Frings, was war der Anlass für die Gründung der Bläsergruppe?

Der Hegeringleiter Heinrich Schupp hatte damals seit einem Jahr den Hegering übernommen und ich war seit einem Jahr Kassierer. Der Hegering war eine verschlafene Gruppe. Die bestand eigentlich nur im Frühjahr aus der Hegeringsversammlung, bei der die Abschusspläne gemacht wurden. Das Ganze war zuvor von einem Förster geleitet worden und mehr war da nicht. Der neue Hegeringleiter war da anderer Meinung und meinte, wir sollten das etwas beleben. Sein Vorschlag, eine Bläsergruppe zu bilden, fand dann gleich sieben Personen, die mitmachen wollten.

Wann war die Gründung und wo fand die erste Probe statt?

Das genaue Datum weiß ich nicht mehr, es muss aber im April 1983 gewesen sein. Die erste Probe fand dann in der Zwölfer-Hütte im Revier Hüller beim Schießstand in Tiengen statt. Die Hütte gehörte dem Forst, hatte kein Licht und man konnte bis unter das Dach sehen.

Hatten Sie damals schon eine musikalische Vorbildung und haben Sie nach Noten gespielt?

Nein, wir hatten keine musikalische Vorbildung. Unser musikalischer Leiter Dieter Scheuble hat gesagt, „das kann man lernen“ und hat so große Blätter gemalt, damit wir alle die Noten sehen konnten. Leider war es abends immer schnell dunkel, wenn wir Probe hatten. Aber als dann Bruno Bastianelli dazu gekommen ist, hat er mit Hilfe einer Autobatterie Licht an die Wand gemacht, damit wir etwas mehr sehen konnten.

Wann hatten Sie die erste Aufführung?

Die erste Aufführung war im Jahr darauf bei der Treibjagd, da haben wir dann das Wild verblasen.

Welche Höhepunkte hat es sonst noch gegeben?

Eigentlich war dann das Ganze nur für den Zusammenhalt und etwas der Pflege der Kameradschaft.

Gibt es noch weitere Jagdhornbläsergruppen im Kreis Waldshut?

Nachdem einige Mitglieder aus den aufgelösten Gruppen Stühlingen und Ühlingen-Birkendorf zu uns gekommen sind, wuchsen wir stark an. Es gibt noch die Gruppen Klettgau, Waldshut, St. Blasien und Hotzenwald.

Wer kümmert sich musikalisch um diese Gruppen?

Wir haben unseren musikalischen Leiter Holger Knörzer, der ist gleichzeitig auch Bläserobmann für den gesamten Kreis.

