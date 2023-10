Mit großer Vorfreude begrüßte das Publikum das Schüler-Symphonie-Orchester in der Stadthalle Waldshut.

Neben einer vom Leiter des Jugendorchesters Christoph Wagner ausgeführten Bearbeitung des Präludiums c-Moll BWV 546 von Johann Sebastian Bach für Symphonisches Orchester, standen zwei weitere anspruchsvolle Werke auf dem Programm: das Doppelkonzert für Violine und Violoncello op. 102 von Johannes Brahms (1833-1897) mit den preisgekrönten jungen Solisten Lewin Creuz und Thomas Haas sowie die 6. Symphonie D-Dur op. 60 von Antonín Dvorák.

Das Orchester Gegründet 1990 unter dem Namen Schüler-Symphonie-Orchester Stuttgart fungiert das Orchester als Begegnungsprojekt der Schulen und wird vom Kultusministerium getragen. Seit 2016 leitet Christoph Wagner den Klangkörper. Begabte Schüler aus ganz Baden-Württemberg sind eingeladen, an der Erarbeitung und Aufführung großer Werke der Orchesterliteratur teilzunehmen und als Mitglied im Orchester wertvolle Erfahrungen zu sammeln, um sie in ihre Heimat-Schulorchester weiterzutragen. Seit zwei Jahren hat sich ihr Wirkungsfeld erweitert und den Namen daran angeglichen. So sind die jungen Musiker nicht nur in Stuttgart, ihrem Stammsitz, zu hören, sondern es werden weitere Reisen in die Region unternommen, um ein breiteres Publikum zu erreichen. In Waldshut traten die Nachwuchsmusiker zum ersten Mal auf.

Musste sich das Schüler-Symphonie-Orchester beim Präludium von Bach rhythmisch noch etwas finden, steigerten sich die Musiker im Brahms zur Begleitung der selbstbewusst und homogen auftretenden Solisten. Ihre mitreißende Ausstrahlung wirkte als künstlerisch-musikalischer Ansporn für das ganze Orchester.

Eine großartige Leistung

Aus der intensiven gemeinsamen Erarbeitung des Werkes resultierte ein Zusammenspiel auf höchstem Niveau. Die technisch hohen Anforderungen der Solistenparts meisterten Lewin Creuz und Thomas Haas souverän, die musikalische Gestaltung der variierten Motive, von gesanglichen, tänzerischen bis dramatischen Themen, berührte sowohl emotional als auch kraftvoll – eine großartige Leistung!

Das Klangbild der 6. Symphonie von Dvorák kommt dem jugendlichen Temperament der Orchestermusiker sehr entgegen. Tänzerische böhmische und tschechische Einflüsse prägen die Themen. Im zweiten Satz, Adagio, zeigten die Musiker, dass ihnen auch eine eindrucksvolle lyrische bis dramatische Gestaltung gelingt, eingeleitet von den Holzbläsern, die im Verlauf der Symphonie immer wieder solistisch hervortraten.

Eindrucksvolles Finale

Im gesamten Werk konnten die filigranen hohen Streicher auf eine intonationssichere, konditionell durchaus geforderte Blechbläsergruppe, speziell die sehr sauberen Hornisten, bauen sowie auf ein Tempo sicheres Grundgerüst der Bassgruppe – herausragend die Cellisten – vertrauen.

Ein eindrucksvolles Finale beschloss diesen Konzertabend in der Waldshuter Stadthalle. Die jungen Symphoniker wurden für ihre bemerkenswerte Leistung mit viel Applaus und stehenden Ovationen belohnt.