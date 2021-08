Ein heißer Sommertag im August vor 25 Jahren in Tiengen. Ein gelber Fiat parkt vor dem Pfarrhaus gegenüber der Sparkasse. Das Nummernschild ist aus Italien. Im Auto sitzt ein Mann hinter dem Steuer und wartet. Und seltsam – trotz der Hitze hat er sich eine Pudelmütze über den Kopf gestülpt.

Dieser Szene nähert sich jetzt ein Geldtransportwagen. Weil Kollegen erst kürzlich anderswo einen Überfallversuch erlebt haben, sind die Geldtransportleute plötzlich alarmiert. Was will ein Italiener mit Pudelmütze im Hochsommer vor einer Sparkasse, die einen Geldtransport erwartet? Weil Vorsicht die Mutter der Porzellankiste ist, drehen sie noch eine Runde und verständigen die nahe Polizeidirektion.

Die ersten Uniformierten sind schnell am Ort des verdächtigen Geschehens. Als Erstes wird die Eingangstür der Sparkasse geschlossen und ein Zettel angeklebt: „Tür defekt“, die Kunden werden zur Stadtzweigstelle weitergeschickt. Nach weiteren Minuten der Observierung des gelben Fiats folgt der Zugriff. Mit vorgehaltener Waffe wird der Mann aus dem Auto gezerrt, mit Handschellen gefesselt und zur Polizeidirektion gefahren. Polizisten durchsuchen den Fiat, finden aber nur vollbepackte Einkaufstüten und besagte Mütze. Eine gewisse Ratlosigkeit macht sich breit, als plötzlich eine hochschwangere Frau auf den gelben Fiat zueilt und sich aufgeregt nach dem verschwundenen Fahrer erkundigt. Sie wird zur Polizeidirektion weitergeleitet, wo sich das Rätsel schließlich auflöst.

Für alles gab‘s eine simple Erklärung: Der Fahrer, ein 38-jähriger Italiener aus Sardinien, war auf Deutschlandbesuch und zusammen mit zwei Bekannten nach Tiengen zum Einkaufen gefahren. Er wollte im Auto warten, während die zwei Frauen die Textilgeschäfte durchstöberten. Da döste er nichts ahnend vor sich hin, als er plötzlich in einen Pistolenlauf blickte. Und selbst die am meisten verdächtige Pudelmütze wurde rehabilitiert – der Italiener trug sie wegen einer Neurodermitis. Großzügig sah er über den ärgerlichen Vorfall hinweg und nahm die Entschuldigung der Polizei an. Immerhin hatte er später zu Hause etwas zu erzählen.