Eigentlich wollte Dominik Baumgartner das Rubbellos schon wegwerfen. „Denn ich hab‘ doch sonst nie Glück“, dachte sich der 31-Jährige aus Höchenschwand. Doch dann war es genau dieses eine Los, das dem jungen Familienvater den Hauptpreis beim 23. Waldshut-Tiengener Weihnachtsgewinnspiel bescherte.

Sprachlos zeigte sich Baumgartner, als ihm Heiko Spitznagel die frohe Botschaft am Telefon verkündet hatte. Der Regionalmanager von SK ONE, der Werbevermarktung des SÜDKURIER Medienhauses, spannte den Gewinner dabei zunächst auf die Folter. Erst als die Begriffe Autohaus Waser und Notar fielen, „da hat‘s bei mir geklingelt“, berichtet Dominik Baumgartner später im Gespräch mit dieser Zeitung.

„Es war nur ein einziges Los, mit dem ich mitgemacht habe.“ Dominik Baumgartner, Gewinner des Hauptpreises beim Waldshut-Tiengener Weihnachtsgewinnspiel

Dominik Baumgartner | Bild: privat

Denn dass es bei der gemeinsamen Aktion des Werbe- und Förderungskreises Waldshut, der Aktionsgemeinschaft Tiengen und des SÜDKURIER Medienhauses einen Skoda Scala im Wert von 21.200 Euro zu gewinnen gab, den das Autohaus Waser und das Medienhaus stiften, hatte Dominik Baumgartner noch im Kopf. Das Auto als Gewinn komme ihm „nicht ungelegen“, denn die etwa 15 Jahre alte Familienkutsche hätte früher oder später sowieso ersetzt werden müssen, berichtet der Bürokaufmann.

Baumgartner verrät, wie er seinen Hauptpreis feiern wird: „Heute Abend werde ich mir ein gutes Bier gönnen und mit meiner Frau anstoßen.“ Das Ehepaar lebt mit den beiden gemeinsamen Kindern im Höchenschwander Ortsteil Strittberg, wo die Familie erst dieses Jahr ein Eigenheim gekauft und bezogen hat.

Oberbürgermeister spielt Glücksfee

Waldshut-Tiengens Oberbürgermeister Philipp Frank, der die Ziehung des Hauptgewinns und der 15 weiteren Sachpreise unter der notariellen Aufsicht von Ulrich Möckel im Sitzungssaal des Rathauses Waldshut durchführte, freute sich, dass das Auto in der Region bleibt. Ebenso freute er sich, wieder die Glücksfee spielen zu dürfen. „Das hat man nicht oft im Leben“, erklärte Frank und bedankte sich bei den Akteuren des 23. Weihnachtsgewinnspiels. „Mit dieser Aktion machen Sie viele Menschen glücklich“, fügt er hinzu.

Das sind die Gewinner der 15 Sachpreise 1. Preis Renate Wuerth aus Waldshut-Tiengen gewinnt eine Kamera FUJI XT4 inklusive Objektiv, Tasche und Speicherkarte, Wert 2199 Euro, gesponsert von Foto Schilling, Waldshut-Tiengen. 2. Preis Elfriede Storz aus Hohentengen kann sich freuen über ein Collier Aquamarin Gold 585, Wert 1898 Euro, Sperl Juwel, Waldshut. 3. Preis Joachim Tröndle aus Waldshut-Tiengen erlebt eine Woche Fahrspaß mit dem Volkswagen ID.4, Wert 990 Euro, Autohaus Ebner, Albbruck. 4. Preis Vito Maniaci aus Döttingen/Schweiz bekommt eine Jahres-Parkkarte „Freiparken“, Wert 850 Euro, Parkhausgesellschaft Waldshut-Tiengen. 5. Preis Wenzel Hak aus Görwihl gewinnt ein Gin-Tasting für 15 Personen, 825 Euro, Getränke Wagner, Tiengen. 6. Preis Alfred Scheuble aus Waldshut-Tiengen erhält einen Aleon Aluminiumkoffer 80 Liter, Wert 745 Euro, Lederwaren Wegeler, Waldshut. 7. Preis Erich Stritt aus Waldshut-Tiengen bekommt einen Gutschein für eine Brille, Wert 700 Euro, Brille & Design, Waldshut. 8. Preis Ruben Pfohl aus Albbruck gewinnt einen Goldbarren, 610 Euro, Sparkasse Hochrhein, Waldshut-Tiengen. 9. Preis Sarah Tröndle aus Waldshut-Tiengen freut sich über einen Gesundheitskorb, Wert 600 Euro, Markt-Apotheke, Tiengen. 10. Preis An Walter Schupp aus Waldshut-Tiengen geht eine Rodenstock Brille, 599 Euro, Die Optiker, Tiengen. 11. Preis Stefanie Stark aus Hohentengen gewinnt einen Panasonic-Fernseher, Wert 599 Euro, Albiez Creativ- & Designbau, Waldshut. 12. Preis Christos Ntritsos aus Lauchringen bekommt einen Eames Chair Schaukelstuhl, Wert 560 Euro, Seipp Wohnen, Waldshut-Tiengen. 13. Preis An Diana Hoffmann aus Küssaberg geht eine Nintendo Switch OLED inkl. 200 Euro Spielegutschein, Wert 560 Euro, Medimax, Tiengen. 14. Preis Aileen Hirt aus Lauchringen gewinnt eine Siebträger-Espressomaschine von Sage, Wert 519 Euro, Expert Octomedia, Waldshut. 15. Preis Sandra Schmidt aus Waldshut-Tiengen erhält eine Jimmy-Choo-Sonnenbrille für Sie und eine Hugo-Boss-Sonnenbrille für Ihn, Wert 514 Euro, Pro Optik, Waldshut.

Normalerweise findet die Ziehung der Gewinner vor den Augen zahlreicher Passanten abwechselnd in den Fußgängerzonen von Waldshut und Tiengen statt. Wegen der aktuellen Corona-Beschränkungen wurde sie in den Sitzungssaal des Rathauses Waldshut verlegt. Daran teil nahmen die Vorsitzenden der beiden Gewerbevereine, Zara Tiefert aus Tiengen und Thomas Wartner aus Waldshut, sowie Oliver Beck vom Autohaus Waser aus Tiengen.

Oberbürgermeister Philipp Frank (rechts) zieht unter Aufsicht von Notar Ulrich Möckel aus Waldshut-Tiengen die Gewinner des Weihnachtsgewinnspiels. | Bild: Juliane Schlichter

Rasch ermittelte der Oberbürgermeister am Laptop neben dem Hauptgewinner die Empfänger der 15 Sachpreise. Insgesamt gab es in diesem Jahr beim Weihnachtsgewinnspiel Preise im Gesamtwert von mehr als 43.300 Euro zu gewinnen. 55 Geschäfte in Waldshut-Tiengen hatten sich an der Aktion beteiligt.

Knapp 90.000 Lose werden freigerubbelt

Insgesamt haben die Teilnehmer in diesem Jahr knapp 90.000 Lose freigerubbelt und im Internet aktiviert. „Das sind mehr als im vergangen Jahr“, freut sich Heiko Spitznagel vom SÜDKURIER Medienhaus, bei dem die Fäden für die erfolgreiche Aktion zusammen laufen.

Die Gewinner werden benachrichtigt und bekommen die Preise im neuen Jahr von den jeweiligen Sponsoren überreicht. Auf die sonst übliche Übergabefeier mit allen Beteiligten im Januar wird wegen der Pandemie zum zweiten Mal in Folge verzichtet.