von Manfred Dinort

Eigentlich wollte der Männergesangverein Oberalpfen bereits 2020 sein 100-jähriges Bestehen feiern. Doch daraus wurde nichts, Corona machte einen Strich durch die Rechnung. Dann sollte das Fest ein Jahr später nachgeholt werden, aber auch das klappte nicht. „Vielleicht sollten wir uns jetzt auf das 125-Jährige konzentrieren“, witzelte der neue Vorsitzende Roland Arzner bei der Hauptversammlung, die nach zweijähriger Pause im Gasthaus „Adler“ stattfand.

Dabei wurden die Weichen neu gestellt: Roland Arzner wurde zum neuen Vorsitzenden und Herbert Rogg als Stellvertreter gewählt. Wieder gewählt wurden Wolfgang Ebe (Schriftführer und Notenwart), Franz Brunner (Kassierer), Walter Tröndle und Maximilian Rogg (Beisitzer). Markus Eckert, der zehn Jahre als Vorsitzender im Amt war, bedauerte, aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr kandidieren zu können. „Zuletzt waren es für mich zwei schwierige Jahre“, stellte er in seinem Rückblick fest, aber auch für die Sänger sei es nicht einfach gewesen, „weil sie nie wussten, was jetzt kommt.“

Der Verein Der Männergesangverein Oberalpfen wurde 1920 gegründet. Coronabedingt musste das Fest zum 100-jährigen Bestehen ausfallen. Jetzt wurde eine neue Führungsspitze gewählt mit Roland Arzner als Vorsitzenden und Herbert Rogg als Stellvertreter. Wiedergewählt wurden Wolfgang Ebe (Schriftführer und Notenwart), Franz Brunner (Rechner), Walter Tröndle und Maximilian Rogg (Beisitzer).

Roland Arzner bedauerte, dass das Jubiläum nicht gefeiert werden konnte. „Die Vorbereitungen waren angelaufen, das Programm stand weitgehend fest“, sagte er. Hinzu kam, dass in den beiden Jahren die Sorgen um den Fortbestand des Vereins immer größer wurden. Der Probebetrieb war nur in kurzen Intervallen möglich, die Führungsspitze fiel wegen Krankheit aus, der Verein stand auf wackligen Beinen. „Immerhin konnten noch Geburtstagsbesuche organisiert werden“, so Roland Arzner. Nach zahlreichen Diskussionen und mühsamen Verhandlungen habe man sich schließlich auf eine Neubesetzung der Führungsspitze geeinigt.

Sänger wollen wieder durchstarten

Dirigentin Silvia Reichmann dankte den Sängern, die trotz schwieriger Zeit allesamt dem Chor die Treue gehalten hätten. „Und wenn wir mal wieder am Proben waren, kam die nächste Corona-Sperre“, bedauerte sie. Aber das sei jetzt vorbei: „Ich hoffe, dass wir bald wieder voll durchstarten können.“ In der weiteren Tagesordnung verlas Franz Brunner den Kassenbericht für zwei Jahre. 2020 konnte ein kleines Plus erwirtschaftet werden, 2021 gab es ein kleines Minus.

Ortsvorsteher Armin Arzner wünschte dem neuen Vorstand eine glückliche Hand, zu den Sängern sagte er: „Ich bin erleichtert, dass der Verein zusammengeblieben ist und die Zeit gut überstanden hat.“ Grüße übermittelten Luzia Wolber von der Frauengymnastikgruppe, Patrick Eckert von der Feuerwehrabteilung und Philipp Müller, Kapitän der Leiterbachpiraten.