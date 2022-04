von Ursula Freudig

An die 100 Musizierende werden am Sonntag, 10. April, in und vor der Stadthalle Waldshut auftreten: Es sind Schüler und Lehrkräfte der Musikschule Südschwarzwald, die mit dem Konzert musikalisch ihre Solidarität mit der Ukraine bekunden. Der Eintritt ist frei, um Spenden zugunsten des Kinderhilfswerks Ukraine wird gebeten.

Mit im Boot sind das Kinder- und Jugendreferat und das Kulturamt der Stadt Waldshut-Tiengen, die die Stadthalle für das Konzert zur Verfügung stellt. Das Programm wird sehr abwechslungsreich sein, da die auftretenden Ensembles viele Musikrichtungen wie Klassik, Rock, Pop und Jazz abdecken. Freuen dürfen sich die Besucher auch auf Ensembles mit Lehrkräften wie beispielsweise das Jazz-Quartett „Interpohl“.

Die Veranstaltung Am Sonntag, 10. April, findet das Solidaritätskonzert der Musikschule Südschwarzwald in Kooperation mit der Stadt, in der Stadthalle Waldshut statt. Schirmherr ist Oberbürgermeister Philipp Frank. Erste Gruppen treten bereits kurz nach 16 Uhr im Freien oder im Foyer der Stadthalle auf. Ab 17 Uhr geht es auf der Bühne in der Stadthalle weiter. Eintritt frei.

Mit einer Hip-Hop Tanzgruppe und einem Rapper, treten auch Jugendliche auf, die im Rahmen der offenen Jugendarbeit aktiv sind. Das Konzert ist eine Herausforderung für die Musikschule Südschwarzwald, weil auch die Vorbereitungen für etliche andere Veranstaltungen laufen. Die Idee für das Solidaritätskonzert hatte Myri Turkenich, die an der Musikschule Querflöte unterrichtet.

„Wir können nicht tatenlos zuschauen“

„Wir können nicht tatenlos zuschauen“, hatte sie sich mit Blick auf den Krieg in der Ukraine gesagt und sich an die beiden Leiter der Musikschule Südschwarzwald gewandt. Mit Erfolg. Nachdem geklärt war, dass die Stadt die Stadthalle zur Verfügung stellt, wurden die Schüler und Lehrerkräfte gefragt, ob sie mitmachen.

„Es kam eine überwältigende Anzahl an Anmeldungen“, so der stellvertretende Musikschulleiter Eckhard Kopetzki. Diese große Resonanz zeigt nach Aussage von Musikschulleiter Werner Hilpert, dass es über das generelle Sammeln von Spendengeldern hinaus, auch wichtig ist, gerade jungen Menschen die Möglichkeit zu geben, aktiv zu helfen.