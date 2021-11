von sk

Die sechste Auflage des Adventskalenders des Lions Club Waldshut wird seit Samstag verkauft. Der Erlös kommt dem Wildgehege Waldshut und der Bergwacht Schwarzwald zugute. Der Lions Club engagiert sich seit 60 Jahren im Landkreis und überregional für soziale Projekte. „Der Erlös aus dem diesjährigen Verkauf der Adventskalender dient der Unterstützung von familiär Sozialem und der Hilfe für vermisste Personen“, so Clubpräsident Christian Straub.

Das Wildgehege hat laut einer Pressemitteilung des Lions Clubs für die Bürger weit über die Grenzen der Stadt Waldshut-Tiengen hinaus ein hohes Ansehen, gerade für junge Familien. Der Bergwacht Schwarzwald sei eine Hilfsorganisation, die in Not geratenen Menschen helfe, berichtet Marcel Wegmann, der das Projekt „Adventskalender“ zusammen mit Frank Greiser ehrenamtlich leitet.

Die Auflage umfasst 3000 Kalender, die zu 5 Euro verkauft werden. Die Preise im Gesamtwert von 14.345 Euro, die sich hinter den Türchen verbergen, werden verlost. Die individuelle Losnummer befindet sich auf der Vorderseite. Die Gewinnnummern werden täglich ab 1. Dezember durch den SÜDKURIER als Medienpartner in der Tageszeitung und im Internet veröffentlich.

Da der Kalender 2020 ausverkauft war, sollte man ihn schnell kaufen. „Es wird immer beliebter, die Adventskalender an Familienmitglieder, Freunde und Arbeitskollegen zu verschenken“, sagt Mitglied Mathias Keller. Die Verkaufsstellen sind unter anderem Metzgerei Ebner und Café „Ratsstüble“ in Waldshut, Metzgerei Winkler und Rosenapotheke in Dogern, Bäckerei Turzer in Gurtweil, Buchhandlung Kögel, Getränkeland Wagner, Dehner Gartencenter und Seipp Wohnen in Tiengen und Buch-Schreiner in Lauchringen.