Bei der Abschlussfeier unter dem Motto „Celebrate – good things are going to happen“ hatten die Abgänger der Realschule Tiengen laut ihrer Pressemitteilung allen Grund zum Feiern. 118 Schüler freuten sich über ihre bestandene Mittlere Reife, 15 Schüler erhielten ihren Hauptschulabschluss. Für ihre besonderen Leistungen wurden 22 Absolventen von der Realschule Tiengen mit Preisen und 16 Schüler mit einem Lob ausgezeichnet. Jule Bercher und Julia Morath schlossen als Schulbeste mit der Traumnote 1,2 ab.

Sichtlich stolz und in festlicher Garderobe strömten die 118 Zehntklässler und 15 Neuntklässler zu ihrer Abschlussfeier in die Aula der Realschule. Eröffnet wurde die Veranstaltung von dem Projektchor aus Abschlussschülern unter der Leitung von Josef Kraft und Ellen Wiedner mit dem Stück „Seht die Taube trägt einen Zweig“, verbunden mit der Hoffnung auf Frieden.

Mit dem umgedichteten Lied „Wie ein Komet“ verabschiedeten sich die Zehntklässler von der Realschule und brachten ihre Freude über das erreichte Ziel zum Ausdruck. Für gute Unterhaltung sorgte die Schulband unter der Leitung von Michael Götz.

In seiner Ansprache beglückwünschte Schulleiter Hans-Martin Bratzel die Schüler zum Hauptschulabschluss und zur Mittleren Reife und betonte, wie stolz die Schule auf ihre bemerkenswerten Leistungen und ihr vorbildliches Verhalten sei. Für ihre Zukunft gab er ihnen vier Wünsche mit auf den Weg: „Ich wünsche euch, dass ihr eure Zeit an der Realschule Tiengen in guter Erinnerung behalten werdet. Ich wünsche euch Ziele, für die es sich lohnt, sich anzustrengen. Ich wünsche euch viel Erfolg und dass ihr nie die Hoffnung verliert, egal was passiert.“

Schülersprecherin Imaan Ahmed blickte in ihrer Abschlussrede auf die sechs Jahre ihrer gemeinsamen Schulzeit zurück. Sie bedankte sich für die schöne Zeit an der Realschule und dankte neben den Fachlehrern vor allem den Klassenlehrern der 10. Klassen Philipp Ebel, Christoph Back, Volker Schreiber und Frank Geiger für ihre gute Vorbereitung auf die Abschlussprüfungen. Ihr besonderer Dank galt neben den Eltern und Lehrern auch der Schulsekretärin Tanja Schöppl und dem Hausmeister Thomas Gilbert mit seinem Reinigungsteam.

Als Vorsitzendende des Elternbeirats gratulierte auch Astrid Nikeleit den Schülern zu ihrem erfolgreichen Abschluss. „Ab jetzt spielt ihr das Spiel des Lebens. Dafür wünsche ich euch alles Gute“, sagte sie in ihrer Rede und merkte an, dass die Abschlussschüler die Zeit an der Realschule sicherlich schnell vermissen werden und manche bestimmt auch Freunde fürs Leben gefunden hätten.

Nachdem die Klassenlehrer den Schülern ihre Prüfungszeugnisse überreicht hatten, wurden die Lob- und Preisträger der Mittleren Reife geehrt. Als Schulbeste schnitten Jule Bercher und Julia Morath mit einem Traumschnitt von 1,2 ab. Für ihre besonderen Leistungen wurden 22 Schüler mit einem Notendurchschnitt bis 1,9 mit einem Preis ausgezeichnet. Außerdem erhielten 16 Schüler für einen Schnitt von 2,0 bis 2,2 ein Lob.

Für ihr außergewöhnliches soziales Engagement wurde Carmen Weißenberger von Carmen Kleemann, der ersten Vorsitzenden des Fördervereins, mit dem Sozialpreis ausgezeichnet. Als Schulsanitäterin leistete sie nicht nur drei Jahre in der Schule sowie bei allen schulischen Veranstaltungen unermüdlich Dienst in Erster Hilfe, sondern kümmerte sich auch um die Belange ihrer Klassenkameraden, hatte immer für alle ein offenes Ohr und sprach Ungerechtigkeiten an.

Große Anerkennung gebührte auch allen anderen Schulsanitätern für ihre Dienste. DRK-Ausbilderin und Lehrerin Annette Schmidt bedankte sich für ihren Einsatz für die Mitschüler. Auch die scheidenden Klassensprecher wurden von SMV-Lehrer Philipp Ebel für ihre Arbeit für die Schulgemeinschaft und die Übernahme von Verantwortung gewürdigt.