18 Schülerinnen und Schüler der Wi2b (Berufsfachschule Wirtschaft) der Kaufmännischen Schule Waldshut wurden im Rahmen einer Abschlussfeier am Dienstag, 4. Juli, in ihre Zukunft entlassen.

Großes Lob

Gemeinsam mit Familie, Freunden und Lehrern feierte die Wi2b in der Turnhalle der Kaufmännischen Schule den erfolgreichen Abschluss der Berufsfachschule ausgiebig. Schulleiterin Isabella Schlipphack lobte die Leistungen der Schülerinnen und Schüler. Sie könnten stolz auf sich sein, das Ziel des Mittleren Bildungsabschlusses erreicht zu haben. Ihnen stünden alle Türen offen, sowohl in der Arbeitswelt als auch in der weiteren schulischen Ausbildung. Auch Abteilungsleiterin Frau Ladwig lobte die guten Leistungen der Schülerinnen und Schüler in den vergangenen zwei Jahren. Die Klasse habe sich immer gegenseitig unterstützt und einander geholfen, um gemeinsam den begehrten Abschluss zu erreichen.

Neugierig bleiben

Klassenlehrerin Andrea Thoß gab den Schülerinnen und Schülern ihrer Abschlussklasse mit auf den Weg: „Sei wie Pippi – nicht wie Annika. Unvoreingenommen und mutig an neue Dinge und Herausforderungen herangehen und immer neugierig bleiben.“

Leah Westphal und Sina Maier führten durch den Abend und bedankten sich bei den Lehrern und Mitschülern an der Berufsfachschule Wirtschaft. Die Klassensprecherin der Wi2b, Alicia Sehla, überreichte den Lehrern im Namen der gesamten Klasse Abschiedsgeschenke und bedankte sich für „zwei tolle Jahre an der Schule“.