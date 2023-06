Da sind sie plötzlich wieder – die Namen der französischen und deutschen Politiker, die seit Ende des Zweiten Weltkriegs zur deutsch-französischen Freundschaft beigetragen haben: Charles de Gaulle, Konrad Adenauer, Giscard d‘Estaing, Helmut Schmidt, Nicolas Sarkozy, Willy Brandt, Jacques Chirac oder Angela Merkel und andere. Sie werden humorvoll in der Karikaturenausstellung „La caricade franco-allemande“ in den Schwarzenbergsälen im Schloss Tiengen präsentiert. Kulturamtsleiterin Kerstin Simon begrüßte bei ihrer Eröffnung die zahlreichen Gäste, die am Wochenende die runden Geburtstage der Partnerschaften zu Blois und Lewes feierten: „Die Karikaturen erklären sich wohl von selbst. Nehmen Sie sich Zeit dafür.“

Gezeigt werden 60 Karikaturen, teils farbig, teils schwarz-weiß. Zu jeder Arbeit gibt es einen erklärenden zweisprachigen Text, die Jahreszahl der Entstehung und den Namen des Karikaturisten. Das beginnt 1959 und reicht bis zum fast aktuellen Bild vom Ukrainekrieg (2022). Erfreulicher daneben „Der letzte Tango“ mit Helmut Schmidt, eng umschlungen mit Giscard D‘Estaing, während ein Engländer misstrauisch durchs Fenster blickt: „Nicht so eng, Chérie, er guckt schon wieder so eifersüchtig“, schreibt der berühmte Horst Haitzinger 1977 zu seiner frechen Karikatur. Auch andere Arbeiten sind verwegen, respektlos oder mit spitzer Feder festgehalten – etwa die Cancan-tanzenden Revue-Girls, von Adenauer und de Gaulle bestaunt. Oder Angela Merkel im Négligé mit einer Abbildung von Sarkozy (“Gefährliche Liebschaften“, 2012 ironisch festgehalten von Peter Muzeniek).

Über Karikaturen kann man nicht schreiben, man muss sie erleben. Bürgermeister Marc Gricourt aus Blois freute sich über eine frühe Karikatur von 1959, die ihm Oberbürgermeister Philipp Frank bei der Vernissage schenkte. Interessant dann auch, was Kerstin Simon abschließend über die Entstehung dieser ganz besonderen Ausstellung berichtete: Als Charles de Gaulle 1962 in Ludwigsburg eine flammende Rede an die deutsche Jugend hielt, war unter den 5000 Jugendlichen einer dabei, der sich restlos für die deutsch-französische Freundschaft und Städtepartnerschaften begeisterte – Helmut Schmidt. Er wurde später Redakteur des Offenburger Tagblattes und baute nach seiner Pensionierung die jetzt in Tiengen gezeigte Ausstellung auf.