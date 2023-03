Was vor 30 Jahren mit viel Mut und Engagement begann, nämlich die Gründung des Tiengener Weltladens, das wird am 6. März mit einem Stehempfang als Start in das Jubiläumsjahr 2023 gefeiert. Schon jetzt lädt das Schaufenster des Weltladens in der Tiengener Weihergasse zu einer kleinen Reise in die Vergangenheit ein.

Die Geschichte

Am 6. März 1993 begann im damals noch als „Weltlädeli“ benannten Verkaufsraum im katholischen Jugendbüro in der Korngasse 10 in Tiengen der samstägliche Verkauf von fair gehandelten Waren. Seit 2005 wird der jetzige Weltladen in der Weihergasse 12 neben dem Storchenturm mit geregelten Öffnungszeiten betrieben. Im Weltladen sind nur ehrenamtliche Mitarbeiter. Der Weltladen erhielt als eingetragener Verein mit dem Namen „Eine-Welt-Gruppe Tiengen e.V.“ seine juristische Form. Den Weltladen Tiengen leitet die Vorsitzende Barbara Kläsle mit ihren 33 Vereinsmitgliedern.

Das plant der Verein zum 30-Jährigen 6. März, 11 Uhr: Start ins Jubiläumsjahr.

20. Juli bis 10. August: Ausstellung zum Fairen Handel.

20. September: Abend des fairen Handels mit Produzenten.

23. September: Kaffeetafel in der Fußgängerzone Tiengen.

28. September: Zwischenstopp der Fairbiketour im Weltladen. Der Weltaden Der Verein Weltladen Tiengen betreibt den Weltladen in der Weihergasse 12 in Tiengen. Der Weltladen ist Dienstag bis Freitag von 9 bis 12.30 Uhr und von 15 bis 18 Uhr sowie am Samstag von 9 bis 13 Uhr geöffnet. Weitere Informationen zum Weltladen im Internet (www.lieblingsladen.de/geschäft/weltladen-tiengen).

Die Entwicklung

Nach einem einjährigen Arbeitsaufenthalt in einem Kindergarten in Brasilien infizierte Daniela Wütz die Frauengruppe der Tiengener Pfarrgemeinde mit der Idee des fairen Handels. Mit Unterstützung durch das Weltlädeli Murg begannen Brigitte Wütz und Ela Hovorka die ersten Aktivitäten und erwirtschafteten erste Gewinne für Brasilien. Nach und nach wurde das Angebot ausgeweitet, sodass zwölf Jahre später die jetzigen Verkaufsräume in der Weihergasse gepachtet werden konnten.

Stellvertretend für den Weltladen in Tiengen, der am 6. März sein 30-jähriges Bestehen feiert, laden die drei Vorstandsmitglieder Barbara Kläsle, Ela Hovorka und Sabine Finkbohner (von links) schon jetzt zu den verschiedenen Festivitäten ein. | Bild: Alfred Scheuble

Das Angebot

Alle Angebote und Tätigkeiten im Weltladen werden nach den Kriterien des Fairen Handelns (englisch Fair Trade) organisiert. Es werden nur Lebensmittel und Produkte aus dem Kunsthandwerk aus fairem Handel verkauft. Das sind zum Beispiel Kaffee, Tee, Schokolade, Gewürze, vielfältige Saucen, Reis und Hülsenfrüchte sowie Textilien und Lederartikel, aber auch kunstvoll gestaltetes Geschirr, trendige Rucksäcke oder ökologische Haustextilien.

Im Weltladen in Tiengen können fair gehandelte Lebensmittel und Produkte gekauft werden. | Bild: Katharina Schlegel

Der Weltladen bietet Ware auch auf Kommission für Kirchengemeinden, Bauernläden und Schulklassen. Die Produkte werden in Kleinbauern- und Handwerkskooperativen erzeugt, verarbeitet und nach den Grundsätzen des Fairen Handers vermarktet.

Die Unterstützung

Der faire Handel ist eine Handelspartnerschaft, die auf Dialog, Transparenz und Respekt beruht und nach mehr Gerechtigkeit im internationalen Handel strebt, so begründet der Verein seine Arbeit. Seit vielen Jahren unterstützt der Weltladen Tiengen das Huduma-Projekt und den Verein Miteinander für Kasese in Bad Säckingen.