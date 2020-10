von Manfred Dinort

„Nicht der Käfer ist schuld am Sterben unserer Wälder, sondern wir selbst sind es“, sagt Christian Ebe, Waldbesitzer aus Oberalpfen. Er hat sich entschlossen, seine kaputten Waldflächen abzuräumen und umzubauen. Damit gehört er zu den Waldbesitzern, die versuchen, sich den Herausforderungen zu stellen und neue, klimaresistente Baumbestände aufzubauen. 2400 Bäume hat er bereits mi seiner Familie gepflanzt, weitere Pflanzaktionen sind geplant. Er nennt zwei Kriterien, die für ihn dabei wichtig sind: Das Vertrauen in eine klimastabile Zukunft und in ein Wirtschaftssystem, in dem die Kosten verursachergerecht getragen werden.

Kreis Waldshut Hilfe für Privatwaldbesitzer: Land legt Förderprogramm über 30 Millionen Euro auf, um Folgen des Waldsterbens zu mildern Das könnte Sie auch interessieren

Die Ausgangssituation: Die Familie Ebe besitzt rund zehn Hektar Wald. Bisher war der Wald der Familie als nachhaltiger Wirtschaftswald mit Fichte und Tanne als Hauptbaumart sowie mit Buche, Ahorn und Esche als Nebenbaumarten zur Produktion von Bau- und Industrieholz ausgelegt. Die bei der Holzernte anfallenden Abfälle wurden als Brennholz für den Eigenbedarf verwertet. Daneben gab es notwendige Maßnahmen zur Erzielung stabiler Baumbestände, wie etwa Jungkulturpflege und Durchforstungen.

Die Entwicklung im Wald von Familie Ebe 2018 2018 kam es erstmals zu einem erhöhten Anfall von Schadholz durch Käferbefall, speziell in Waldstücken mit exponierter Südlage und weniger tiefgründigen Böden. Die Ausbreitung wurde durch eine erhöhte Anfälligkeit der Fichten aufgrund von Trocken- und Hitzestress (weniger Harzproduktion zur Verdrängung von Parasiten) zusätzlich begünstigt. Als Maßnahme zur Bestandserhaltung wurden die betroffenen Stellen sowie die angrenzenden, noch nicht sichtbar befallenen Bäume, gefällt. Das sei, so Christian Ebe, mit erhöhtem Aufwand, aber noch ohne professionelle Hilfe zu bewältigen gewesen. Geschlagen wurden rund 100 Festmeter. 2019 2019 nahm der Käferbefall spürbar zu und dehnte sich auf große Flächen aus. Es zeigte sich, dass die Maßnahmen des Vorjahres, die großzügige Entnahme im Umfeld der Schadbäume, keinen Einfluss auf die weitere Verbreitung des Käfers hatten. Das geerntete Holz konnte zwar verkauft werden, blieb aber monatelang liegen und diente als Brutstätte für weitere Käfergenerationen. Die Familie beschloss, in den betroffenen Flächen sämtliche Fichten zu entfernen, was nur mit externen Dienstleistern gelang. Zurück blieben die Weißtannen. Die geschlagene Holzmenge kletterte auf 800 Festmeter. 2020 2020 fielen, aufgrund der Winterstürme und weil der Halt im Baumverbund fehlte, die restlichen Weißtannen. Dann zeigten auch Baumbestände, die eigentlich gute Voraussetzungen boten, erste Ausfälle. Daher beschloss die Familie, die neu betroffenen Bestände mit externer Unterstützung ebenfalls zu roden und neu zu bepflanzen. Zuvor musste aber abgeklärt werden, ob das Holz auch verkauft werden kann, bevor externe Dienstleister mit der Ernte beauftragt wurden. Dann wurde beschlossen, die Fläche im „Buck“ aufzuforsten. Gleichzeitig wurde der Bestand gewechselt und der neue Bestand auf die aktuellen Empfehlungen des Forstamtes abgestimmt. Dieser Beschluss, so Christian Ebe, sei nach reiflichen Überlegungen gefasst worden, unter der Annahme, zukunftssichere Wälder aufzubauen und es der Staatengemeinschaft gelingen werde, die globale Erwärmung auf zwei Grad zu begrenzen. „Die Wiederaufforstung bleibt bei der aktuellen Entwicklung ein Experiment und ein finanzielles Risiko, das nicht alle Waldbesitzer bereit sind, einzugehen“, stellte er dazu fest. Bliebe das Holz liegen, würde das die weitere Ausbreitung des Borkenkäfers begünstigen. Zuvor wurde auch geprüft, ob der Holzpreis ausreichen würde, wenigstens die Kosten zu decken. Der entsprechende Beschluss fiel, trotz der bitteren Erkenntnis, dass damit der Pflanz- und Pflegeaufwand der letzten 30 bis 40 Jahre ohne Rendite bleiben würde. 2020 wurden bisher rund 1300 Festmeter geschlagen. (tao)

Wiederaufforstung: Im späten Frühjahr, mit Beginn der Vegetationsperiode, gab es die erste Aufforstungsmaßnahme auf einer Fläche von 2,2 Hektar in Eigenleistung und mit 2400 Neupflanzen: Douglasien, Weißtannen, Schwarznuss, Vogelkirsche und Edelkastanie. Einkalkuliert wurde mit fünf Prozent auch die Fichte in Form der Naturverjüngung. Die Kosten für Pflanzen, Werkzeug, Fege- und Verbissschutz betrugen etwas 7000 Euro, der Förderungsbetrag rund 3500 Euro. Dazu kamen rund 200 Arbeitsstunden Eigenleistung für die Räumung und Neupflanzung.

Hoffnungsschimmer: Aus den Pflanzhülsen streben erste Bäumchen ans Licht: Maronen, wie sie auf Sizilien heimisch sind. | Bild: Manfred Dinort

Da es im März und April eine mehrwöchige Trockenperiode gab, fand die Anpflanzung unter ungünstigen Bedingungen statt. Daher beschloss Ebe, die Jungpflanzen zu gießen, um die Anwuchs-Chancen zu erhöhen. Aktuell rechnet Ebe mit einer Ausfallquote von zehn bis 20 Prozent. Bis der Bestand erntereif ist, fallen regelmäßig Pflegearbeiten an. Das ist aber nicht alles: Die ersten zehn Jahre sind durch Ausmähen und Erneuern der Wildschutzmaßnahmen geprägt. Erste nennenswerte Erträge, meint er, könnten in etwa 40 Jahren erzielt werden.

Wald im Landkreis Der Landkreis Waldshut hat eine Fläche von 113.114 Hektar. Davon sind knapp die Hälfte – 48,3 Prozent – von Wald bedeckt. Zum Vergleich: Das gesamte Land Baden-Württemberg hat einen Waldflächenanteil von 37,8 Prozent. Die Gemeinden mit den meisten Waldflächen sind im Landkreis Waldshut an erster Stelle St. Blasien mit 77,4 Prozent, gefolgt von Todtmoos mit 75,4 Prozent und Häusern mit 68,7 Prozent. Den wenigsten Waldflächen haben Lauchringen (26,9 Prozent), Wutöschingen (29,7 Prozent) und Hohentengen (32,3 Prozent).

Fazit und Perspektiven: Aufgrund der niedrigen Holzpreise ist es aktuell kaum mehr möglich, das Holz befallener Fichten kostenneutral, geschweige denn mit Gewinn, fällen zu lassen. Zudem sind die Flächen mittlerweile zu groß für eine private Aufarbeitung und Aufforstung. Die materiellen Folgen können nicht mehr alleine durch die Waldbesitzer getragen werden, so Ebe. Stattdessen, so fordert Christian Ebe, sollten die Verursacher, die CO2-Emittenten beziehunsgweise die Gesellschaft, aufgrund ihrer CO2-intensiven Lebensweise einbezogen werden.

Kraft: Christian Ebe aus Oberalpfen pflanzt neue Bäume. Bei den schwierigen Böden ist viel körperlicher Einsatz erforderlich. | Bild: Manfred Dinort

Durch eine Dynamisierung der CO2-Steuer, so sein Vorschlag, könnten die entstandenen und zukünftigen Schäden des Klimawandels reguliert werden. Aber auch die Privatwaldbesitzer müssten ihren Betrag leisten und wegkommen von einem Waldmodell, das auf rein ertragsoptimierte Baumarten ausgerichtet war. Christian Ebe: „Wir alle müssen lernen, den Wald als Kultur- und Erholungsgut, als CO2-Speichermedium, Sauerstoffproduzent und Wasserspeicher zu begreifen, der dazu beitragen kann, uns auch in Zeiten des Klimawandels ein Weiterleben zu ermöglichen.“