von Jürgen Scharf

In diesem Sommer erleben Besucher aus aller Welt wieder die Oberammergauer Passionsspiele. Alle zehn Jahre lassen sich die Zuschauer das Freilichttheater um das biblische Geschehen in der unvergleichlichen Atmosphäre unter freiem Himmel nicht entgehen.

Einer, der das fast jeden Abend erlebte, ist der Waldshuter Musiker Klaus Kunzmann. Während sich auf der Bühne die Szenen um die letzten fünf Tage im Leben Jesu abspielen, spielt im Orchestergraben die Musik. Hier saß Kunzmann bis vor Kurzem im Festspielorchester am Pult der Bratschen.

40 Spieltage hat er von Mitte Mai bis Ende Juli in Oberammergau absolviert. Jetzt ist der Geiger, Dirigent und ehemalige Lehrer wieder in seinem Zweitberuf gefragt: als Buschauffeur.

Seit 2015 ist Kunzmann als Reisebusfahrer in der Schweiz unterwegs, sein Bus ist in Windisch bei Brugg stationiert. Er hätte gerne noch etwas länger bei den musikalischen Passionsspielen mitgewirkt, aber sein Job ließ das nicht länger zu.

Aber es war wieder ein unvergessliches Erlebnis, diese Vorstellungen, wenn auch Corona die Arbeit als Orchestermusiker stark erschwert hat. „Vor jedem Spiel mussten wir getestet werden“, erzählt Kunzmann. Betroffen seien aber nicht nur die Musiker, Solisten und der Chor gewesen, sondern auch Techniker, Feuerwehrleute, Saalwärter, insgesamt 2000 Mitwirkende – also ein Riesenaufwand.

Die Testergebnisse wurden auf die App gespeichert, nur so kam man an der Security vorbei und konnte sich einloggen. „Wer zu spät zum Orchesterdienst kam, den kostete es 20 Euro“ – kein Witz. Die Einnahmen aus der Orchesterkasse kommen aber den Musikern bei einem Orchesterfest wieder zu Gute. Und doch war auch Kunzmann vor Ansteckung nicht gefeit und musste einmal fünf Spieltage ausfallen lassen.

Drei Monate Aufführungen und eine Woche Probe hat er hinter sich gebracht. Kunzmann ist einer von 54 Orchestermusikern, darunter Geiger, Bratscher, Cellisten, Kontrabassisten, dazu die Bläserriege mit Hörnern und Posaunen.

„Ein schöner frühromantischer Sound“, so empfand Kunzmann den Klang dieser Passions-Komposition. Früher sei die Musik klassischer und kleiner in der Besetzung gewesen, weiß er aus Erfahrung.

Schon zum vierten Mal hat der Waldshuter bei den weltberühmten Passionsspielen mitgewirkt. In den Jahren 1990, 2000 und 2010 hat er noch bei den ersten Geigen gespielt, aber da die Bratschen ein Problemregister und Bratschisten sehr gesucht sind, hat er in der Saison dieses Register übernommen. Schließlich ist er ja ein Profi.

Die Festspiele waren trotz Pandemie gut ausgebucht, „fast immer voll, zu 90 Prozent belegt. In den früheren Ausgaben war man dagegen zu 100 Prozent ausverkauft“, sagt Kunzmann. Die Aufführung fand er toll; einmal hat er sie aus der Zuschauerwarte miterleben können.

Das Spiel sei gut inszeniert, im Vergleich zum letzten Mal teilweise etwas moderner. Besonders aufgefallen ist ihm die Auferstehungsszene, in der eine brennende Feuerschale auf der Bühne steht und die Auferstehung durch das Feuer erfolgt. Auch sei der Text gegenüber früheren Spielzeiten geändert und die antisemitischen Beschimpfungen der Juden in dieser Inszenierung aussortiert wurden.

Zur Person Klaus Kunzmann, 1955 in Nürnberg geboren, hat an der Staatlichen Musikhochschule in München Musik für das Lehramt an Gymnasien studiert. Von 2002 bis 2016 war er Musiklehrer am Klettgau-Gymnasium in Waldshut-Tiengen und bis 2016 Chorleiter an der katholischen Kirche in Albbruck. Seit 2009 leitet er den Orchesterverein Bad Säckingen. Seit 1990 wirkt er regelmäßig bei den Passionsspielen Oberammergau mit.

Größere Störfälle habe es nicht gegeben, berichtet Kunzmann. Anfänglich hätte noch ein störrisches Pferd herumgetänzelt, „ein prämierter bayerischer Zuchthengst, der nicht fürs Theater trainiert war“. Und es hat auch keinen Zwischenfall gegeben wie 1990, als der Metallhelm eines Römers in den Orchestergraben gefallen ist.

Auch von der Hitze her sei es erträglich gewesen. Im Gegensatz zu den Temperaturen in Südbaden war es in dem 830 Meter hoch gelegenen oberbayerischen Oberammergau angenehm, höchstens 27 Grad, und im Orchestergraben sogar recht kühl.

Was den Musikern die Kleiderordnung erleichterte, denn sie müssen schwarz gekleidet erscheinen, weil es kein verdeckter Orchestergraben wie in Bayreuth ist. „Aber der Chor und die Solisten in ihren Kostümen oben auf der Bühne haben schon geschwitzt“, lacht Kunzmann.

Mit der Bratsche: Klaus Kunzmann im Orchestergraben der weltberühmten Passionsspiele in Oberammergau. | Bild: Lucia Kunzmann

In den Musikpausen können auch die Orchesterleute raus ins Freie gehen, etwas trinken, Eis essen. So stand das Halbzeitfest unter positiven Zeichen. Die Festspielleitung habe den Mitwirkenden gratuliert, dass es sehr professionell ablaufe, keine Unfälle passiert seien und es auch mit den Tieren auf der Bühne gut funktioniere.

Schließlich reitet nicht nur Jesus auf einem Großesel in Jerusalem ein, es sind auch zwei Kamele, zwei Pferde, Schafen, Ziegen und Brieftauben im Einsatz. Aber es gibt keinen angegliederten Festspielzoo. Die Tiere werden von verschiedenen Bauernhöfen zu den Aufführungen gebracht. „Die Kamele führt ein benachbarter Bauer her und kümmert sich auch um die Pflege der Tiere“, schildert Kunzmann seine Eindrücke.

Seit der Orchestergraben renoviert und akustisch verbessert wurde, ist der legendäre mobile Orchesterwagen unnütz geworden. Denn das von Insidern „Gotteshaube“ genannte fahrbare Bühnendach wird jetzt bei Regengüssen ausgefahren, früher musste das Orchester auf dem Wagen zurückweichen. Jetzt gibt es auch, wie Kunzmann gern registriert hat, eine Fußbodenheizung, denn es kann bei der Spieldauer bis 2. Oktober schon frisch werden im Orchestergraben.

Die Aufführungen sind immer gegen 23 Uhr zu Ende. Danach, bedauert Kunzmann, seien keine Wirtshäuser mehr offen. Da hilft nur, sich aufs Fahrrad zu schwingen und an der Ammer entlang die 20 Minuten zum Campingplatz nach Bad Kohlgrub zu fahren, wo Kunzmann das Wohnmobil bei seinem Oberammergau-Gastspielen stehen hat.

„Das Wetter war meistens schön“, sagt er rückblickend, und so konnte er seine Bratsche gut gesichert im Rucksack auf dem E-Bike hin- und her transportieren.

Zwei Mal bekam er in dieser Spielzeit Besuch von seiner Familie aus Waldshut. An Pfingsten und zuletzt Ende Juli kamen seine Frau Kerstin und die 20-jährige Tochter Lucia, die in Bonn studiert, und schauten sich die Passionsspiele gleich zwei Mal an, so beeindruckt waren sie.

Mit der Familie: Klaus Kunzmann mit Frau Kerstin und Tochter Lucia vor der überdimensionalen Dornenkrone am Passionstheater in Oberammergau. | Bild: Lucia Kunzmann

Am 12. September wird der „busfahrende Bratscher“ oder „bratschespielender Busfahrer“, wie er sich selber schmunzelnd nennt, Besucher mit dem Reisebus nach Oberammergau chauffieren, die diese Tour für drei Tage – eine Aufführung und zwei Übernachtungen im Hotel – gebucht haben. Nicht ausgeschlossen, dass Klaus Kunzmann bei der Aufführung am 13. September noch einmal ein kleines „Gastspiel“ im Orchestergraben gibt.