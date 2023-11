Reger Betrieb herrschte auf dem Adventsmarkt in Oberalpfen. Das Wetter spielte mit, die Stimmung war gut. Entlang der Dorfstraße waren rund 30 Stände aufgebaut mit typischem Angebot: Adventsgestecke, Kränze, Kerzen, Christbaumschmuck, Schnitzereien aus Holz, Strickwaren, Krippen, warme Socken, Mützen, Handschuhe und Schals, Kinderbekleidung, Holzspielsachen, Christbäume und Sterne aus Holz. Am Eingang gab es wieder einen kleinen Zoo mit fünf Alpakas, ein besonderer Anziehungspunkt für Kinder. Die zutraulichen Tiere kamen von einer Alpaka-Farm des Albbrucker Ortsteils Birkingen-Bohland. Vor der Halle waren die Verpflegungsstationen aufgebaut, die vom Ortschaftsrat und den Vereinen bedient wurden. Es gab Bratwürste, Pfannkuchen und Waffeln. Auch für überdachte Sitzgelegenheiten mit Bänken und Tischen war gesorgt. Wer sich aufwärmen wollte, fand Platz in der Halle. Dort hatte der Kindergarten eine große Theke mit Getränken, Kaffee und Kuchen aufgebaut. Für ein musikalisches Ständchen sorgten die Jagdhornbläser des Hegerings Waldshut.

Ortsvorsteher Armin Arzner zeigte sich erleichtert über das Wetter und freute sich darüber, dass die Besucher auf ihre Kosten kamen. Er selbst hatte es eilig, denn er war für den Küchendienst in der Halle eingeteilt. Etwas ruhiger ging es zwei Häuser weiter oben zu. Dort präsentierte Günter Held, Initiator des Oberalpfener Adventsmarktes, seine Kerzenausstellung mit Tausenden selbst gefertigten Kerzen in allen Größen, in verschiedenen Formen und Farben. Weiter unten klärte Paula Flum aus Wutöschingen die Besucher über gesunde Ernährung und Lebenshaltung auf und bot ihre Bücher zu den Themen an. Mit von der Partie waren auch die Schwestern vom Haus Maria Frieden mit einer Ausstellung selbst gemalter Ikonen (Heiligenbilder), eingerahmt oder in Form von Postkarten. Für viele Besucher war der Markt eine willkommene Abwechslung und eine gute Gelegenheit, alte Bekannte zu treffen oder miteinander ins Gespräch zu kommen.