Egal wie die Bundestagswahl am übernächsten Sonntag ausgehen wird und welche Partei oder welcher Kandidat die Nase vorn haben werden, eines ist gewiss: Bundeskanzlerin Angela Merkel verabschiedet sich nach 16 Jahren aus ihrem Amt.

Wie und wo die 67-Jährige ihr Rentnerleben künftig genießen wird, lässt sich nur spekulieren: Bleibt sie in Berlin, zieht sie in die Uckermark, wo sie aufgewachsen ist, oder in ihre Geburtsstadt Hamburg? Wird sie noch öfter auf ihrer Lieblingsinsel Ischia wandern gehen, Bücher schreiben oder wie ihr Amtsvorgänger einen Großkonzern beraten?

Kreis Waldshut Blockade im Fluglärmstreit und Verzögerung bei der Albtal-Sicherung Das könnte Sie auch interessieren

Einer, der den Wechsel in den sprichwörtlichen (Un-)ruhestand bereits vollzogen hat, ist der frühere Bürgermeister von Bonndorf, Michael Scharf. Dieser hatte Mitte dieses Jahres nach knapp drei Jahrzehnten im Amt die Bürgermeisterkette gegen die Bierschürze getauscht. Denn sein neuer Arbeitsplatz ist der Kiosk „Zum scharfen Eck“ im Bonndorfer Ortsteil Holzschlag.

Dass Bierzapfen nicht die einzige Betätigung des quirligen Ex-Rathauschefs ist, davon konnten sich die Besucher des Lindenplatz-Hocks neulich in Oberlauchringen überzeugen. Als Gitarrist der Gruppe „Most“ – kurz für Musik ohne Strom – sorgte er mit seinen Musikerkollegen für Pep bei der Wahlkampfveranstaltung.

Als „unsere sympathische, jung gebliebene CDU-Showband“ stellte Gastgeber Felix Schreiner enthusiastisch die in Lederhosen und grüne Westen gekleideten Herren vor. Sollte der Wahlabend anders ausgehen, als es sich der CDU-Bundestagsabgeordnete erhofft, fände sich für den unfreiwilligen Frührentner möglicherweise anschließend eine Aufgabe in der Band – am Tambourin oder der Triangel.