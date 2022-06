Vom Stuttgarter Landtag auf die Bühne des Tiengener Heimatabends: Anlässlich des 607. Schwyzertags hält die baden-württembergische Ministerin für Landesentwicklung und Wohnen, Nicole Razavi, am Samstag, 2. Juli, die Festrede. Die 57-jährige CDU-Politikerin reiht sich ein in die lange Riege vorheriger Festredner beim Tiengener Heimatfest.

Nicole Razavi wurde 1965 in der damals noch britischen Kronkolonie Hongkong geboren. Nach dem Abitur in Ebersbach an der Fils im Landkreis Göppingen studierte sie Anglistik, Politologie und Sportwissenschaft an den Universitäten Tübingen und Oxford. Nach kurzer Lehrtätigkeit an einem Wirtschaftsgymnasium in Stuttgart-Feuerbach leitete sie sechs Jahre lang die Presse- und Marketingabteilung der Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg.

Waldshut-Tiengen Der Schwyzertag kehrt mit vollem Programm zurück, wenn auch mit kleinen Veränderungen Das könnte Sie auch interessieren

Seit 2006 ist Nicole Razavi Landtagsabgeordnete für den Wahlkreis Geislingen. Bis zu ihrer Ernennung zur Ministerin für Landesentwicklung und Wohnen im Mai 2021 war sie in der CDU-Landtagsfraktion unter anderem Sprecherin für Verkehr und Infrastruktur, Parlamentarische Geschäftsführerin sowie stellvertretende Fraktionsvorsitzende.

Der Schwyzertag „Es ist ein normaler, neuer Schwyzertag“, kündigt Ralf Siebold, Zunftmeister der Bürger- und Narrenzunft Tiengen, die vom 1. bis 4. Juli geplante Großveranstaltung an. Normal, weil das Programm nach den coronabedingten Einschränkungen wieder viertägig und mit den üblichen Programmpunkten wie Heimatabend, Trachtenumzug sowie Feuerwerk aufwartet. Neu, da die Organisatoren Veränderungen an der Veranstaltung vorgenommen haben.

Nicole Razavi komme auf Vermittlung des CDU-Bundestagsabgeordneten Felix Schreiner als Festrednerin nach Tiengen, wie Christa Bader, Vorsitzende der Schwyzertags-Kommission, und Ralf Siebold, Vorsitzender der Bürger- und Narrenzunft Tiengen, im Pressegespräch betonen. Ein Gast wie Razavi „muss über die politischen Kanäle kommen“, erklärt Bader. Allein habe die Bürger- und Narrenzunft kaum eine Chance, prominente Besucher anzulocken.

Frühere Festredner beim Schwyzertag

Die Landesministerin befindet sich in illustrer Gesellschaft. Seit vielen Jahren beehren verschiedene Festredner den Schwyzertag. Zuletzt sprach Hans-Joachim Böhm, Landeskommandant der Bürgerwehren und Milizen Baden-Südhessen, beim Heimatabend 2019. In den darauf folgenden zwei Jahren fand die Traditionsveranstaltung wegen der Corona-Pandemie nur mit stark eingeschränktem Programm ohne Heimatabend statt.

Waldshut-Tiengen Auch im Kleinformat war der Schwyzertag 2021 sehr bewegend. Das könnte Sie auch interessieren

2017 war Thomas Strobl, Innenminister des Landes Baden-Württemberg sowie stellvertretender Ministerpräsident, Festredner beim Schwyzertag. Zwei Jahre zuvor hielt der damalige Vorsitzende der CDU-Landtagsfraktion, Guido Wolf, die Festrede. Ralf Siebold zählt außerdem als frühere Festredner den ehemaligen Ministerpräsidenten Erwin Teufel, den langjährigen Bundesminister Wolfgang Schäuble und den Freiburger Erzbischof Stephan Burger auf.

Hinzu kamen unter anderem Festredner aus den Nachbarländern wie der frühere Schweizer Nationalrat Kaspar Villiger, der damalige Außenminister der Tschechischen Republik, Karl Fürst zu Schwarzenberg, sowie der Österreicher Gebhard Halder, seinerzeit Landtagspräsident von Vorarlberg. „In die Reihe passt Nicole Razavi gut hinein“, freut sich Siebold auf die diesjährige Festrednerin.