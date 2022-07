von Susanne Schleinzer-Bilal

Gezeigt wurde am Samstag der US-amerikanische Animationsfilm „Minions 2 – Auf der Suche nach dem Mini-Boss“ mit den beliebten gelben Wesen. Dass die Organisatoren mit der Wahl des Films ins Schwarze getroffen hatten, zeigte die große Zahl der Besucher.

Dabei zählte der kleinste Kinofan kaum drei Jahre. Aber dieses Jahr seien auch viele Ältere dabei gewesen, ebenso einige Besucher aus der Schweiz, wie die Veranstalter berichten. Eingelassen wurde nur mit einem orange- oder goldfarbenen Bändchen nach Vorzeigen der Kinokarten. Zusätzliche Stühle mussten noch zu den 600 Sitzplätzen und den 40 auf der Tribüne aufgestellt werden, um dem Besucherandrang gerecht zu werden. „Die Minions laufen echt gut“, bestätigte Margarete Lenz vom Werbe- und Förderungskreis.

Sie genießen noch Getränke, bevor der Film losgeht: Iris Brock und Jürgen Woenckhaus. | Bild: Susanne Schleinzer-Bilal

Ein positives Fazit zog auch Sylvia De Paola, ebenso vom Vorstandsteam des Werbe- und Förderungskreises. „Wir waren vier Abende komplett ausgebucht“, freute sie sich. Das Publikum sei toll, viele hätten gesagt, „toll, dass es euch gibt“. Viel Lob habe es auch für die Filmauswahl gegeben, „die war echt gelungen“, habe man gehört. Jeder im Team mache sich Gedanken über mögliche Filme und am Ende würden dann die Filme ausgewählt. „Wir haben ein gutes halbes Jahr Vorlauf“, erklärte Sylvia De Paola.

Die Filmnächte Seit Sommer 1991 veranstaltet der Werbe- und Förderungskreis Waldshut (W+F) in der Kaiserstraße die Waldshuter Filmnächte. Das Freiluftkino mit angeschlossener Bewirtung durch den Werbe- und Förderungskreis sowie der Waldshuter Gastronomie findet normalerweise an sechs Abenden gegen Ende Juli statt. In diesem Jahr würden die Veranstalter auf das 30-jährige Bestehen zurückblicken. Nach fortgesetztem Wetterpech in den Jahren 1999 und 2000 wurden die Filmnächte 2001 schon einmal abgesagt, fand danach aber ohne weitere Unterbrechung bis einschließlich 2019 statt. Im vergangenen Jahr sagte der W+F die Veranstaltung wie auch 2020 wegen der Corona-Pandemie ab. Demzufolge gab es in der Kaiserstraße bislang insgesamt 29 Filmnächte.

Über die Großbildleinwand in der Waldshuter Kaierstraße flimmerten in diesem Jahr neben den Minions am Samstag die Filme „The Batman – Die Masken werden fallen“ am Montag, „Wunderschön“ am Dienstag, „Jurassic World 3 – Ein neues Zeitalter“ am Mittwoch, „Top Gun – Maverick“ am Donnerstag und „James Bond 007 – keine Zeit zu sterben“ am Freitag.

Sylvia De Paola vom Waldshuter Werbe- und Förderungskreis als Catwoman zum Auftakt der Waldshuter Filmnächte. Bild: Susann Duygu-D‘Souza | Bild: Duygu-D'Souza, Susann

Abends gehe es gegen 18.30 Uhr mit dem Aufbau los, da hätten sie viele fleißige Helfer. Auch an den Abenden wechselten sie sich mit den Aufgaben ab. Die Filme sehen könnten sie aber nicht. „Wir haben auch während der Aufführungen zu tun, vor allen Dingen im Gastro-Bereich, aber ab und zu legen auch wir eine Verschnaufpause eine“, erklärte Sylvia De Paola.

Die Bewirtung machten sie in Eigenregie. Insgesamt stecke viel Herzblut dahinter, „aber es ist immer wieder toll“, erklärte De Paola. „Es macht Spaß, alle sind gut gelaunt“, bestätigte auch Uschi Hank vom Werbe- und Förderungskreis.

Das sagen die Zuschauer

Janis und Marius, beide 15 Jahre alt, sind gekommen, weil sie den gezeigten Film lustig finden. Beide finden das Open-Air-Kino „cool“. Auch Siria Preta und Lea Christian finden die Atmosphäre in der Kaiserstraße gut. „Da ist für jeden etwas dabei gewesen“, kommentieren die beiden die Auswahl der Filme. Sie würden auch gerne wiederkommen. Auch die Eintrittspreise fanden sie in Ordnung, „da so viele Leute das organisieren“.

Sie freuen sich auf den Film: Siria Preta (links) und Lea Christian. | Bild: Susanne Schleinzer-Bilal