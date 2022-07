von SK

Das Landgericht Waldshut-Tiengen hat einen neuen Präsidenten. Michael Stauß ist der Nachfolger von Wolfram Lorenz, der zum 31. März 2022 in den Ruhestand getreten war. Michael Stauß kommt vom Amtsgericht Ludwigsburg, wo er zuletzt sechs Jahre Amtsgerichtsdirektor war, informieren das Landgericht und das Justizministerium in einer gemeinsamen Mitteilung.

„Ich freue mich, dass es gelungen ist, Dr. Michael Stauß für das Landgericht Waldshut-Tiengen zu gewinnen. Er ist für diese Aufgabe bestens geeignet und ein Gewinn für den gesamten Landgerichtsbezirk“, wird Justizministerin Marion Gentges in der Mitteilung zitiert.

Und weiter: „Michael Stauß vereint in sich herausragende Führungs- und Sozialkompetenzen und erfährt für seinen kommunikativen und offenen Führungsstil von Mitarbeitern große Wertschätzung.“

Sein Organisationstalent habe er an verschiedenen Stellen für die baden-württembergischen Justiz immer wieder unter Beweis gestellt hat. „Er bringt alles mit, was es für die vielfältigen Herausforderungen des Präsidenten eines Landgerichts braucht“, so die Justizministerin

Persönlicher und beruflicher Weg

Michael Stauß wurde am 13. Oktober 1967 in Detmold geboren. Der verheiratete zweifache Familienvater studierte Rechtswissenschaften in Konstanz, wo er auch seinen Vorbereitungsdienst absolvierte. Nach seiner Assessorenzeit im Landgerichtsbezirk Konstanz wechselte er für mehr als fünf Jahre an das Justizministerium, wo er im Landesjustizprüfungsamt als Referent für das erste Staatsexamen arbeitete.

Danach war der 54-Jährige für mehrere Jahre als Richter am Landgericht und Oberlandesgericht Stuttgart tätig. Es folgte ein erneuter Wechsel in das Justizministerium, dieses Mal als stellvertretender Leiter des Landesjustizprüfungsamts und Referatsleiter für das zweite Staatsexamen.

Seit März 2016 war Stauß als Direktor des Amtsgerichts Ludwigsburg tätig. Zudem ist der 54-Jährige langjähriger Prüfer im ersten und zweiten Staatsexamen sowie für die Eignungsprüfung für die Zulassung europäischer Rechtsanwälte zur Rechtsanwaltschaft.