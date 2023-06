Das Festival „From Thrash Till Death“ versorgt seine Fans und Besucher am Samstag, 24. Juni, wieder mit einer gehörigen Dosis Metal. Von 18 Uhr bis Mitternacht erobern fünf Bands aus Deutschland die Bühne im Tiengener Jugendzentrum (JuZ). Drei Jahre Zwangspause waren nicht nur für die Metal-Fans, sondern auch für die Musiker eine entbehrungsreiche Zeit. „Wir freuen uns, dass wir wieder richtig starke Bands für unser Festival in der Heimat gewinnen konnten“, freuen sich Simone Schwarz, Frontfrau der Wutöschinger Death-Metal-Band Dark Zodiak und Onur Harbelioglu von der offenen Kinder- und Jugendarbeit der Stadt Waldshut-Tiengen.

Fünfmal hat Dark Zodiak das Metal-Festival „From Thrash Till Death“ bereits organisiert. Jedes Jahr lockte das Festival mehr Leute nach Tiengen. Dann kam Corona und machte der Planung in den vergangenen drei Jahren einen dicken Strich durch die Rechnung. Doch in diesem Jahr wird wieder gerockt. „Wir haben es tatsächlich geschafft, dass wir fast alle Bands, die uns für den Sommer 2020 zugesagt hatten, in diesem Jahr auf unsere Bühne bekommen“, freut sich Simone Schwarz.

Die Zuhörer dürfen sich auf eine Mischung aus regionalen Bands und Größen der Szene freuen. Headliner sind in diesem Jahr Godslave aus Saarbrücken. „Wir freuen uns mega und sind stolz, dass Godslave zu uns in den Süden runter kommen.“ Die Musiker der Old School Thrash Metal Band sind in der Szene keine Unbekannten, rocken seit 16 Jahren auf vielen Festivals und haben sieben Alben herausgebracht. Sympathisch und humorvoll holen die Metaller ihr Publikum ab und bringen Hallen zum Kochen. „Party pur“ kommentiert Simone Schwarz, die weiß wovon sie spricht, denn Godslave und Dark Zodiak rocken immer wieder auf denselben Konzerten und daraus hat sich eine echte Metal-Freundschaft entwickelt. Auch in Tiengen stehen die Bands wieder auf derselben Bühne, denn natürlich spielt Dark Zodiak auf ihrem eigenen Festival. „Wenigstens einmal im Jahr wollen wir für unsere Fans in der Heimat auftreten, so ist die Idee für das Tiengener Metal-Festival auch entstanden“, erinnert sich Simone Schwarz. Seit 2011 mischt die Band die Metal-Szene auf, hat vier Alben veröffentlicht und zeichnet sich durch eine große Liebe zur Live-Bühne aus. Stilistisch haben sie sich mit Herz und Seele dem Thrash-Death-Metal verschrieben, tiefe Growls und bissige Riffs sind ihr Markenzeichen. Mit ihrem alten T3 sind sie in Deutschland und auch im Ausland unterwegs, „Kein Weg ist uns zu weit, wenn wir auf verschiedenen Metal-Festivals auftreten“, verrät Simone Schwarz. Wie ihre Bandkollegen liebt sie die einzigartige Atmosphäre bei den Konzerten. „So hart unser Sound auch ist, so herzlich, gastfreundlich und nett sind die Menschen dieser Szene.“ Das finden auch Raw Ensemble, die von Ulm zum Festival nach Tiengen reisen. 2009 hat die Band zusammengefunden und sich ganz dem Thrash-Metal verschrieben. „Stilistisch lassen sie sich vielleicht bei der berühmten Metal-Größe Slayer einordnen und werden mit ihrem Sound die Nackenmuskeln der Besucher ordentlich lockern“, weiß Simone Schwarz. Seit 1997 rockt die Thrash-Metal-Band Hateful Agony aus München bereits die Szene. Mit 80er-90er Jahre Old-School-Thrash und ganz viel Erfahrung weiß die Band, was das Metaller-Herz begehrt.

Als Opener des Abends spielen T.Rip, die aus Tuttlingen, Donaueschingen und Blumberg stammend auch die kürzeste Anreise haben. Mit einer Mischung aus Heavy-Metal, Rock und Core-Einflüssen ist die noch junge Band unterwegs und freut sich riesig auf ihren Auftritt in Tiengen.

Für das Festival öffnet das JuZ in Tiengen für alle Generationen. „Die Subkultur des Metals ist alterslos, hier feiern Fans jeden Alters miteinander, was uns super gefällt“, verrät Simone Schwarz. „Wir freuen uns, dass die Stadt Waldshut-Tiengen jährlich das JuZ als Plattform für das Festival zur Verfügung stellt und in diesem Jahr zum zweiten Mal als Kooperationspartner unterstützt.“ Auch Onur Harbelioglu freut sich, dass die Veranstaltung wieder stattfinden kann: „Wir bieten mit dem Minifestival ein generationsübergreifendes Angebot, das einen Begegnungsraum für alle Generationen schafft.“