Erstmalig ist jetzt eine Sommerausstellung im Garten der Artothek in Waldshut eröffnet worden: Dort zeigt der gebürtige Waldshuter Ralph Schulz (50) unter dem Titel „Körperlichkeiten“ 30 Acrylbilder auf ungewöhnlichem Malgrund – auf Metall, Glas, Holz oder Solarpanelen. Und mehr als 50 Vernissagebesucher kamen bei strahlendem Sommerwetter.

Genauso ungewöhnlich wie der Malgrund sind die Themen von Ralph Schulz: Menschenbilder von fast schmerzhafter Körperlichkeit und Sinnlichkeit. Er selbst sagte dazu bei der Eröffnung: „Ich versuche, starke Gefühle wie Freude, Leidenschaft, aber auch Ärger auf die Leinwand zu bringen. Durch die Malerei gelingt es mir, Emotionen und Ideen zu vermitteln.“ Oft sieht man nur Ausschnitte eines Körpers, ein Gesicht, ein angespannter Körper, ein muskulöser Mensch im Sprung, vier baumelnde Beine im Wasser oder ein Paar in zärtlicher Umarmung. Manchmal ganz klar und realistisch gemalt in wunderbaren Farbabstufungen. Oder fast kitschig schön, wie das ernste Kind mit einer Taube in der Hand (“Peace“).

Aber am stärksten sind wohl die Bilder mit Unschärfen und Abstraktionen – etwa das Bild „Cry Out“, wenn aus dem geöffneten Mund eines Mannes so viel Wasser heraussprudelt, dass es fast unkenntlich wird. Oder wenn durch einen Schwimmhelm das Gesicht verdunkelt wird (“Clueless“). Zu diesen „unscharfen“ Bildern – mit heftigem Strich festgehalten – gehören auch die beiden Selbstporträts auf Holz und Metall. Hier möchte der Künstler offensichtlich bewusst wenig von sich preisgeben.

Besonders berührend und herausfallend im Kreis dieser „schönen“ Menschen schließlich ist die Rückenansicht eines alten Mannes, der verzagt auf seinem Krankenbett hockt (“Desperate“). Und schließlich – augenzwinkernd – ein fast leeres, weißes Bild, durch das Pflaster, Gips und einige dunkle Spuren schimmern. „Space for Imagination“ nennt Schulz diese Arbeit – Platz für Fantasie.

Die kann man den Besuchern dieser Ausstellung nur wünschen. Eigentlich sollten alle Arbeiten langfristig im Freien aufgehängt werden. Doch Kulturamtsleiterin Kerstin Simon, die den Künstler vorstellte und in die Ausstellung einführte, erklärte mögliche Schwierigkeiten: Diebstahl, Zerstörungen und die Enge des Gartens. Also bleibt diese Eröffnung im Freien einmalig. Bis Ende Juli werden die Bilder jetzt in den Räumen der Artothek gezeigt.