von sk

Gemeinsam mit der Waldshuter Agentur Foto & Design hat das Einzelhandelsunternehmen May mit seinen Mode- und Sporthäusern in Waldshut, Laufenburg und Bad Säckingen den Wettbewerb „Aktion Türöffner“ gestartet.

Im Einsatz für Mitmenschen

Die Firma May und die Agentur Foto & Design möchten Menschen in den Fokus stellen, die im Jahr 2020 und im laufenden Jahr für ihre Mitmenschen Türen geöffnet haben, sinnbildlich oder tatsächlich, und ihnen in dieser herausfordernden Zeit der Corona-Pandemie geholfen haben. „Wir möchten Menschen und ihre Geschichten zeigen“, so Daniel Gerteiser, Projektleiter von seiten der Agentur. Eine unabhängige Jury aus Vertretern der Lokalpolitik, Kirche und sozialen Institutionen soll je drei Gewinner in den beiden Kategorien „ehrenamtlich“ und „hauptamtlich“ auswählen, die dann von der Agentur Foto & Design professionell in Szene gesetzt werden.

Ausstellung in May-Modehäusern

Alle Bilder werden anschließend in den beiden May-Modehäusern in Waldshut und Bad Säckingen das gesamte restliche Jahr über ausgestellt. Daniel Kistner, der bei der Firma May die Öffentlichkeitsarbeit betreut: „Wir haben zahlreiche Textilbilderrahmen auf all unseren Stockwerken, welche regulär Modebilder zeigen. Dies werden wir in diesem Jahr nicht machen, sondern stattdessen all die Menschen mit ihren Geschichten ausstellen.“

Weitere Infos zum Wettbewerb gibt es im Internet (may.de/turoffner) oder per Telefon unter 07751/911 80.