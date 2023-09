Jedes Jahr lädt die Kantorei Hochrhein zu einem großen Konzert für Chor und Orchester in die evangelische Versöhnungskirche in Waldshut ein. Dieses Jahr stehen

am Sonntag, 24. September, zwei bekannte Kompositionen von Felix Mendelssohn Bartholdy auf dem Programm, schreibt die Kantorei in einer Pressemitteilung.

Felix Mendelssohn Bartholdy, Komponist der Romantik, schrieb seine Vertonung des 42. Psalms „Wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser“ während seiner Hochzeitsreise durch den Schwarzwald. „Sehnsucht nach Gott und jubelnde Freude über Gottes Nähe sind die Themen dieses Werks. Es gibt darin eine große Vielfalt an musikalischen Stimmungen und romantische Klangfülle zu bestaunen“, so beschreibt Bezirkskantor Matthias Flierl in der Pressemitteilung das Stück. Das Ensemble L‘arpa festante spielt auf historischen Instrumenten, wie sie zur Zeit Mendelssohns üblich waren. Das große Sinfonieorchester ist besetzt mit Streichern, Posaunen, Trompeten, Pauken, Hörnern, Klarinetten, Fagotten, Oboen, Flöten und der Orgel und begleitet die Kantorei Hochrhein bei diesem Werk sowie beim „Lobgesang“.

Mit „Sinfoniekantate“ ist das zweite Stück überschrieben, zunächst ist eine Sinfonie zu hören, bevor der Chor in den großen Jubelruf einstimmt: „Alles, was Odem hat, lobe den Herrn!“ Matthias Flierl, der die Aufführung dirigieren wird, betont: „Die mitreißende Kraft dieser überschwänglichen Musik live zu erleben, ist ein Erlebnis, das man nicht beschreiben kann und auf jeden Fall auch ein spannendes Hörerlebnis auch für Leute, die sonst eher keine klassischen Konzerte besuchen.“ Drei Vokalsolisten singen bei der Aufführung: Daniel Johannsen (Tenor), Simone Schwark (Sopran) und Eva-Maria Hofheinz (Sopran).

Das Konzert findet am Sonntag, 24. September, 17 Uhr, in der Versöhnungskirche Waldshut statt und dauert zwischen eineinhalb und zwei Stunden.