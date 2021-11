Waldshut-Tiengen vor 1 Stunde

Meldung über angeblichen Rauch im Bürgerwaldtunnel führt zu Großeinsatz von Rettungskräften

Die Meldung über angebliche Rauchentwicklung im Bürgerwaldtunnel bei Tiengen hat am Mittwoch zu einem größeren Einsatz von Feuerwehr und anderen Rettungskräften geführt. Vor Ort zeigte sich, dass der Rauch in Wirklichkeit von einem Gartengrundstück in Ettikon kam.