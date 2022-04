von Manfred Dinort

„Weltklasse am Hochrhein“ lautete das Motto des Abends. Und das hielt, was es versprochen hatte: Es wurde ein Konzert der Spitzenklasse mit faszinierenden Höhepunkten.

Volles Haus

Das Repertoire umfasste sowohl Originalkompositionen als auch Bearbeitungen klassischer Werke aus den vergangenen Jahrhunderten. Ralf Eckert, Vizepräsident des Blasmusikverbandes Hochrhein, freute sich, ein volles Haus begrüßen zu können, darunter die Landtagsabgeordnete Sabine Hartmann-Müller (CDU), die Kulturamtsleiterin Susanna Heim vom Landratsamt Waldshut sowie Gäste aus der Schweizer Blasmusikszene.

„Wir sind stolz, ein solches Orchester in unserem Verband zu haben“, sagte er. Sein Dank galt der Stadt und der Sparkasse Hochrhein für die großzügige Unterstützung, „so dass das Konzert in einem angemessenen Ambiente stattfinden kann“.

Zu einem Blickfang wurde das reichhaltige Instrumentarium, darunter eine Harfe im aktuellen Design. | Bild: Manfred Dinort

Dann kündigte Ansager Johannes Knittel den ersten musikalischen Höhepunkt an: Variationen zur Egmont-Ouvertüre von Ludwig van Beethoven. Unter dem Applaus des Publikums betrat Björn Bus, Dirigent der Spitzenklasse, die Bühne.

Imposante Klänge

Mit imposanten Klängen setzte das Orchester die ersten Akzente. Ruhige Passagen wurden von einem kraftvollem Crescendo abgelöst, große Ereignisse kündigten sich an. Immer wieder kam es zum Wechselspiel zwischen den Registern, das schließlich in einem triumphalen Finale mündete.

Zu einem Blickfang wurde das reichhaltige Instrumentarium, darunter eine Harfe im aktuellen Design. | Bild: Manfred Dinort

Das Publikum brauchte eine Atempause. Die nutzte der Ansager, um an das Jubiläum des Orchesters zu erinnern, das vor zwei Jahren geplant war. Doch dann sei es zu einer Zwangspause gekommen, „Corona hat uns einen dicken Strich durch die Rechnung gemacht“. Beethovens dritte Sinfonie, die „Eroica“, diente als Vorlage für das nächste Stück, eine Komposition von Andreas Gömmel, der selbst anwesend war und sich auch kurz auf der Bühne zeigte.

In dem Stück ging es um Heldentum und Freiheit, „Themen, die erschreckend gut in unsere heutige Zeit und das aktuelle Kriegsgeschehen in der Ukraine passen“, so interpretierte es Johannes Knittel. In den Klängen des Orchesters spiegelten sich die Gefühle der betroffenen Menschen wider: Verzweiflung, Mut und Hoffnung. Einen ganz anderen, melodischeren Charakter hatte das nächste Stück, die „Rumänische Rhapsodie Nr. 1“.

Stehender Applaus

Zu Beginn erklang ein gefühlvolles Wechselspiel zwischen Klarinette und Oboe, bevor nach und nach auch die anderen Instrumente einsetzten. Mit kraftvollen, oft disharmonischen Klängen, die manchmal in einem musikalischen Inferno mündeten, begann auch der zweite Teil, darunter ein virtuoses Capriccio und eine Filmmusik zu „Star Wars“.

Mit stehendem Applaus honorierte das Publikum die starke Leistung der Musiker. Es gab mehrere Zugaben, harmonische und beschwingte Klänge mit fröhlicher Note und mit herrlichen Überraschungseffekten.