Es hat zwar ein paar Monate gedauert, aber in diesen schweren Zeiten, in denen die Begleitscheinungen der Corona-Pandemie in allen möglichen Bereichen das Alltagsleben beeinflussen, soll man ja nicht allzu kleinlich sein: Die Fußgängerunterführung unter der Bundesstraße in der Waldshuter Waldtorstraße ist endlich wieder komplett beleuchtet. Die Stadtverwaltung hat, nachdem ein Ehepaar sich wiederholt über den Zustand beklagt hatte, die fehlerhaften Röhren mittlerweile ausgetauscht, so dass Passanten sich nicht mehr durch das Zwielicht tasten müssen.

Dafür sieht es unweit der Passage seit vielen Wochen umso düsterer aus. Entlang des Seltenbachwegs, viel benutzte Verbindung zwischen der Innenstadt und dem Wohngebiet rund um Hallenbad und Schulzentrum, ist eine der Laternen defekt, so dass Fußgänger nachts in eine komplett schwarze Zone tappen müssen. Das macht diesen Pfad – vor Jahren von einem freien Stadtplaner ohnehin schon als „Angstraum“ eingestuft, ohne dass seither Verbesserungsmaßnahmen in Sicht kamen – noch unheimlicher als eine Unterführung, in der nur zwei Neonleuchten flackern. Vielleicht ist ja bei den Stadtwerken noch eine passende Birne übrig, um auch an dieser Stelle wieder mehr Licht ins Dunkel zu bringen.