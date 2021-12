Das blaue Auto der Stadtpolizei fährt elektrisch, und auch die Stadtreinigung ist mittlerweile mit einem ihrer Fahrzeuge ohne Kraftstoff unterwegs. Künftig will die Stadtverwaltung Waldshut-Tiengen noch mehr Gas bei der Elektromobilität geben und ihren Fuhrpark entsprechend umrüsten. Der Gemeinderat hat sich in seiner jüngsten Sitzung einstimmig dafür ausgesprochen, bei künftigen Ersatzbeschaffungen grundsätzlich auf Elektrofahrzeuge zurückzugreifen.

„Wirtschaftlich betrachtet, ist es für uns unrentabel, E-Autos zu kaufen“, erklärte der stellvertretende Hauptamtsleiter Norbert Bodmer in der Sitzung, da diese teurer in der Anschaffung seien als Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren. Aus Umweltgründen seien Elektrofahrzeuge aber „grundsätzlich eine vernünftige Alternative“. Bodmer schlug dem Gremium deshalb vor, Neuanschaffungen zunächst zu leasen – also über einen bestimmten Zeitraum zu mieten – statt zu kaufen.

Der Fuhrpark Die Stadtverwaltung Waldshut-Tiengen verfügt über eine Vielzahl von Fahrzeugen. Darunter befinden sich Autos für Verwaltungsmitarbeiter, Transporter, Bagger, Lastwagen und Traktoren für die Stadtgärtnerei, den Baubetriebshof und die Kläranlage sowie Löschfahrzeuge der Feuerwehr. Zwei Autos fahren bereits elektrisch, darunter das Fahrzeug der Stadtpolizei. Bei den Spezialfahrzeugen des Baubetriebshofs, der Stadtgärtnerei und der Feuerwehr gibt es laut Verwaltung derzeit keine Alternative zum Verbrennungsmotor.

Norbert Bodmer begründete dieses Vorgehen unter anderem damit, dass die Stadtverwaltung keine Kaufprämie bekomme. Mit dem sogenannten Umweltbonus fördert die Bundesregierung bis Ende 2025 den Kauf von E-Autos – allerdings nur für Privatnutzer. Der CDU-Sprecher Philipp Studinger begrüßte im Namen seiner Fraktion das „Leasing als gute Option“. Er wollte von Norbert Bodmer wissen, ob die Stadt kurzfristig umsteigen und Autos kaufen könnte, sollte es in Zukunft Fördermöglichkeiten für Kommunen geben. Der stellvertretende Hauptamtsleiter erklärte, dass eine Laufzeit von 36 Monaten beim Leasing gängig sei.

Harald Ebi, Fraktionsvorsitzender der FDP, begrüßte ebenfalls die Umstellung: „Ich finde, dass die Stadt eine Vorbildfunktion hat. Ich wundere mich, dass es für sie keine Zuschüsse gibt.“ Thomas Hilpert, Stadtrat der Freien Wähler, verwies im Zusammenhang mit dem Umstieg auf E-Autos auf das Mobilitätskonzept.

„Der Landkreis ist momentan sehr aktiv.“

Die Grünen-Stadträtin Claudia Linke schlug vor, dass die Verwaltungsmitarbeiter für kurze Dienststrecken zusätzlich E-Bikes benutzen. Für zwei Elektrofahrzeuge hat der Gemeinderat 60.000 Euro im Haushaltsjahr 2022 bewilligt. Eines soll den reparaturanfälligen Smart (Baujahr 2007) des Hochbauamts ersetzen. Das zweite soll den vorhandenen Fuhrpark ergänzen.