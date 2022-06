Einen Termin beim Facharzt zu bekommen, kann mitunter ein Ding der Unmöglichkeit sein. Vor allem neu zugezogene Frauen scheitern häufig daran, einen Gynäkologen zu finden, der sie behandelt. Einige dieser Patientinnen nehmen dann lange Anfahrtswege in Kauf, um in Nachbarlandkreisen oder sogar darüber hinaus zur Vorsorgeuntersuchung gehen zu können. Eine andere Form von Medizintourismus bilden die Schweizer, die diesseits des Rheins ihren Arztbesuch gerne mit einem Einkaufsbummel und einem Aufenthalt im Café oder Restaurant kombinieren.

Deutlich weiter entfernt lebt die Patientin, die in der vergangenen Woche aus zahnmedizinischen Gründen in Waldshut weilte. Mallorca-Auswanderin und Fernseh-Blondine Daniela Katzenberger suchte in der Stadt eine Privatklinik auf, wie auf ihrem Instagram-Profil zu erfahren ist.

Daniela Katzenberger zeigt Zähne. Für den Besuch beim Dentisten reiste sie aus Mallorca nach Waldshut. | Bild: Henning Kaiser, dpa

In Lörrach, einem weiteren Standort des Unternehmens, hatte sich der Reality-TV-Star Anfang 2021 unter anderem einer Bruststraffung unterzogen. Nun waren also in Waldshut die Zähne der Katzenberger dran. Aus dem Behandlungsstuhl postete sie einen Clip für ihre Millionen digitalen Anhänger. Ortskundige Follower erkennen auf dem Videoschwenk beim Blick aus dem Fenster die Straßenkurve unterhalb der Arztpraxis.

Wenige Stunden später veröffentlichte Katzenberger ein weiteres Foto – diesmal aus ihrer pfälzischen Heimat. Darauf zu sehen: ein saftiges Steak und Spargel. Nach ihrem Zahnarztbesuch in Waldshut konnte die Medizintouristin offenbar wieder kraftvoll zubeißen.