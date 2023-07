Nach Jahrzehnten der Koexistenz werden die beiden Unternehmen May Mode mit Sitz in Waldshut und May Fashion mit Sitz in Tiengen künftig zusammenarbeiten. Das kündigen beide Unternehmen in einer gemeinsamen Pressemitteilung an.

Erster Schritt in diese Richtung ist, dass das Waldshuter Unternehmen Räume am Tiengener Firmensitz pachtet. Weitere gemeinsame Aktionen sollen folgen. Eine konkrete Langfriststrategie gebe es aber noch nicht, wie Unternehmenssprecher Daniel Kistner auf Nachfrage unserer Zeitung darstellt.

Gemeinsame Wurzeln aber lange Trennung

Wie der Firmenname bereits erahnen lässt, haben beide Unternehmen ohnehin gemeinsame Wurzeln. Auch wenn sich die Wege vor über 90 Jahren trennten und es „faktisch“ im Lauf der Jahrzehnte durchaus Konkurrenzsituationen gegeben habe, hätten unterschiedliche Entwicklungsphasen und Schwerpunktsetzungen doch dazu geführt, dass die Gegensätze nicht so gravierend geworden seien, dass es keine Anknüpfungspunkte gebe: „In der Geschichte beider Unternehmen gab es mehrere, gemeinsam realisierte Projekte“, so Kistner.

Vor allem der Standort Tiengen soll profitieren und gesichert werden

Von der jetzigen Form der Zusammenarbeit soll insbesondere der Standort Tiengen profitieren und gestärkt werden, wie Klaus Haug, gemeinsam mit Bruder Thomas Geschäftsführer des Tiengener Mays, darstellt.

Aus Sicht der beiden Tiengener Geschäftsführer sei es auch ein „erster sehr besonnener Schritt“, in Richtung Ruhestand, wie aus der Unternehmensmitteilung hervorgeht. Beide planen demnach „mittel- bis langfristig“ ihren Ausstieg aus der Geschäftsführung. Grundvoraussetzung sei aber eine gesicherte Zukunft für ihr Unternehmen in Tiengen.

May Mode und May Fashion Von den Schwestern Berta und Elise May 1919 in Tiengen als Einzelhandelsgeschäft gegründet, zog es Berta May 1930 nach Waldshut, wo sie ein Geschäft für Kurzwaren und Wäsche gründete. Seither sind die Unternehmen organisatorisch wie geografisch getrennt, blieben aber bis heute in Familienhand – mittlerweile in dritter Generation. May Mode ist inzwischen mit verschiedenen Geschäften und Concept Stores in Waldshut, Laufenburg und Bad Säckingen vertreten und beschäftigt mehr als 200 Mitarbeiter. May Fashion betreibt in Tiengen noch bis Jahresende zwei Häuser mit etwa 1300 Quadratmetern Verkaufsfläche.

Verkaufsflächen möglichst effektiv nutzen

Konkret gehe es bei der Kooperation um die Konzentration von Verkaufsflächen, in deren Zuge die Brüder Haug die Geschäftsräume im ursprünglichen Gründungshaus räumen werden. Das dort befindliche Spezial-Geschäft Taschen, Schulranzen und Mode-Accessoires werde ins Modehaus May Fashion überführt. „Die Sortimentsvielfalt in Tiengen bleibt also erhalten“, so Klaus Haug weiter.

Die Waldshuter May Mode wird diese Flächen zum Beginn des kommenden Jahres pachten und dort ein „Fachgeschäft für Männermode im gehobeneren Preissegment“ zu eröffnen“, wie Michael Polzer, gemeinsam mit Ulrich Gröber Geschäftsführer des Unternehmens, darstellt.

Die Strategie hin zu kleineren Verkaufsflächen verfolge May Waldshut bereits seit einigen Jahren mit Erfolg, wie Gröber ergänzt. Insbesondere böten sich dadurch auch für aufstrebende Mitarbeiter Perspektiven, Führungsverantwortung zu übernehmen.

Gemeinsamer Auftritt in Tiengen, aber getrennte Unternehmen

Das Verhältnis zwischen beiden Unternehmen gehe allerdings weit über ein klassisches Pachtverhältnis hinaus und sei auch Nachhaltigkeit ausgelegt, betont Daniel Kistner: „Gemeinsam mit Haugs haben wir die für Tiengen

möglichen und notwendigen Sortimente entwickelt, um den Standort Tiengen zu stärken. Wir werden auch gemeinsam als May in Tiengen auftreten.“

Gleichwohl gelte aber auch: „Beide Unternehmen sind nach wie vor zwei selbstständige Marktpartner und treten mit eigener Marketingstrategie auf“, so Kistner weiter.

Einer künftigen weiteren Zusammenarbeit stehe zwar nichts im Wege, auch seien in absehbarer Zeit durchaus auch gemeinsame Projekte vorstellbar. „Es gibt aber keinen Zeitplan oder Agenda, wie es in den kommenden Jahren weitergehen könnte.“

Bekenntnis zur Zukunft des stationären Handels

Überhaupt sei Verantwortung zu übernehmen und Perspektiven für die Einkaufsstädte Waldshut und Tiengen zu entwickeln ein wichtiger Motor für die beiden Unternehmen, wie deren Geschäftsführer versichern.

Die Bestrebungen zu kooperieren, Synergien zu entdecken und zu nutzen seien auch der Überzeugung geschuldet, das der stationäre Einzelhandel in den Innenstädten von Waldshut-Tiengen Zukunft habe.

Es komme auf die Schaffung von Einkaufserlebnissen, verbunden mit kompetenter und persönlicher Beratung und attraktiven Sortimenten, an, so Kistner. Darüber hinaus sehen die Unternehmen May in Waldshut-Tiengen weiterhin große Potentiale, die erschlossen und weiterentwickelt werden sollen.