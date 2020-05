von sk

Seit vielen Jahren nimmt das Klettgau-Gymnasium am internationalen Wettbewerb „Mathe ohne Grenzen“ teil. Bei diesem Wettbewerb treten Schulen aus der Schweiz, dem Elsass und aus Baden-Württemberg gegeneinander an und müssen als Klassengemeinschaft sehr knifflige Matheaufgaben lösen. Mindestens eine dieser Aufgaben wird übrigens in einer Fremdsprache (Französisch, Englisch oder Italienisch) gestellt.

Region Wir haben vom Schwarzwald bis zum Bodensee gesucht… keine Spur von dieser Seite Das könnte Sie auch interessieren

Der Wettbewerb selbst fand im Februar statt, also bevor die Schulen wegen der Corona-Pandemie schließen mussten. 156 Klassen der Klassenstufe 9 und 144 Klassen der Klassenstufe 10 waren in diesem Jahr an dem Wettbewerb beteiligt. Die Klasse 9a des Klettgau-Gymnasiums belegte mit nur einem halben Punkt Rückstand auf Platz eins den hervorragenden zweiten Platz. Ebenfalls vom Klettgau-Gymnasium schaffte es die Klasse 9c auf Platz 4. Den großen Erfolg vervollständigte die Klasse 10a mit einem sehr guten 15. Platz.

Waldshut-Tiengen Nach Corona-Pause: So war der erste Schultag Das könnte Sie auch interessieren

In jeder Klassenstufe qualifizieren sich die drei erfolgreichsten Klassen aus dem Regierungsbezirk Freiburg für die internationale Feier mit abschließendem Wettbewerb. Leider wird diese Feier wegen der Corona-Pandemie nicht wie geplant am 20. Mai im Europapark Rust stattfinden können.

Hochrhein Damit die Brille trotz Mundmaske nicht beschlägt: Vier Profi-Tipps für mehr Durchblick Das könnte Sie auch interessieren

Wie es in diesem Jahr für die Gewinner vom Klettgau-Gymnasium weitergeht ist zur Zeit noch offen. „Wir hoffen aber, dass es, wenn auch zeitversetzt, noch zu einer Siegesfeier kommen wird. Verdient hätten es unsere Schülerinnen und Schüler ganz sicher“, betont der Mathe-Lehrer der 9a, Norbert Burggraf.

Das Klettgau-Gymnasium Tiengen (KGT) nahm im Schuljahr 1969/70 den Unterrichtsbetrieb auf. Damals wurden am KGT 274 Schüler von 12 Lehrkräften unterrichtet. Erster Schulleiter war Franz-Josef Schrenk, dann folgten Günter Faller (1985) und Bernd Größmann (2005). Seit 2015 leitet Manfred Römersperger die Schule. Die Schülerzahlen kletterten ständig, daher musste die Schule mehrfach erweitert werden. 2010 besuchten rund 1200 Schüler das Gymnasium. Heute zählt das KGT rund 840 Schüler und 75 Lehrkräfte. 2013 wurden die Schulanlagen durch eine Mensa erweitert.