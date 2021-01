von Vanessa Amann

Die seit dem 25. Januar bestehende Pflicht zum Tragen von medizinischen Masken (OP- oder FFP2-Masken) für die öffentlichen Verkehrsmittel und den Einzelhandel wird von den von uns stichprobenartig befragten Apothekern und Vertretern der Wohlfahrtsverbände in Waldshut-Tiengen begrüßt. Apotheken sind laut eigenen Angaben auf eine gesteigerte Nachfrage vorbereitet. Die aktuellen Preise für FFP2-Masken stellen laut Andreas Harder, Geschäftsführer der Diakonie Hochrhein, eine zusätzliche finanzielle Belastung für Menschen mit geringem Einkommen dar.

Andreas Harder, Geschäftsführer des Diakonischen Werks des Evangelischen Kirchenbezirks Hochrhein | Bild: Diakonie Hochrhein

„Es müssen Rahmenbedingungen geschaffen werden, damit alle sich eine Maske leisten können.“ Andreas Harder, Geschäftsführer Diakonie Hochrhein

Allgemeine Zustimmung zur Maskenpflicht

Doch die Vorteile der teureren Varianten liegen auf der Hand. „Die FFP2-Masken sind sicherer, weil sie nicht nur andere schützen, sondern eben auch den Träger“, sagt Janina Bergér, Pharmazeutin der Apotheke am Seidenhof in Tiengen. Auffallend sei, dass Kunden bevorzugt die teureren FFP-2 Masken kaufen, anstelle der auch erlaubten OP-Masken, so Bergér.

Der Inhaber der Rats-Apotheke in Waldshut, Christian Milbrandt, ergänzt den genannten Schutzfaktor um den der richtigen Trageweise. „Bei den medizinischen Masken ist nun wenigstens klar was oben, unten, vorne und hinten ist. Die Schals wurden oftmals einfach nach Belieben hoch- und wieder runtergezogen“, beschreibt er seine Beobachtungen im Gespräch mit dieser Zeitung.

Masken für Senioren FFP2-Masken für Personen über 60 und Risikopatienten: Für diese Personengruppen gilt generell, dass sie seit Januar 2020 von ihren Krankenkassen einen Berechtigungsschein per Post zugestellt bekommen. Sobald der Berechtigungsschein vorliegt, können zweimal je sechs Masken mit einem Eigenanteil von zwei je Euro in den Apotheken erworben werden.

Auch Martin Riegraf, Geschäftsführer des Caritasverbands Hochrhein, sieht die Notwendigkeit der Ausweitung der Maskenpflicht und erläutert gleichzeitig caritasinterne Lösungsansätze für Menschen, die sich in einer finanziellen Notsituation befinden. „Als Arbeitgeber mit systemrelevanten Aufgaben ist die Aufrechterhaltung unseres Betriebs natürlich vorrangig“, weshalb die Beschäftigten bereits seit einiger Zeit medizinische Masken gestellt bekommen, erklärt er.

Martin Riegraf, Geschäftsführer Caritasverband Hochrhein. | Bild: pro juve

Interne Lösung des Caritasverbands Hochrhein

Personen die die karitativen Hilfsangebote der Caritas in Anspruch nehmen, werden laut Riegraf nicht im Stich gelassen. „Bevor eine Person in den Tafelläden nicht einkaufen kann, stellen wir ihnen natürlich eine Maske zur Verfügung.“

Seit 25. Januar reicht in Einzelhandelsgeschäften und in öffentlichen Verkehrsmitteln das Tragen einer beliebigen Gesichtsbedeckung nicht mehr aus. Vorgeschrieben ist ein medizinischer Mund-Nasenschutz, hier eine FFP2-Maske. | Bild: Gerard, Roland

Ähnlich verhält es sich im Bereich der Gemeindepsychatrie seines Verbandes. Hier wurden restliche Spendengelder eingesetzt, um im Notfall Masken vorrätig zu haben. Dennoch stellt er klar: „Wir sind kein Handel und können Masken nicht für alle Bedürftigen zur Verfügung stellen.“

Forderung an die Politik

Martin Riegraf und der Geschäftsführer der Diakonie Hochrhein, Andreas Harder, sind sich einig, dass die Politik hier gefragt ist. „Gerade für Hartz-IV- und Grundsicherungsempfänger oder Menschen die ergänzende Sozialhilfen beziehen, entsteht durch Corona ein finanzieller Mehrbedarf“, erklärt Harder.

Betroffenen wird deshalb von der Diakonie geraten, ein Mehrbedarfsantrag beim Jobcenter zu stellen. Harder geht davon aus, dass das Beratungsangebot seines Verbandes durch die Ausweitung der Maskenpflicht künftig stärker nachgefragt werde. Wenn dieser Fall eintrifft, „werden wir natürlich selbst aktiv und treten mit dem Jobcenter in Kontakt, um die Anliegen an übergeordnete Stellen weiterzutragen“, sagt der Diakonie-Geschäftsführer.

Da die Pflicht zum Tragen von medizinischen Masken eine „unbedingte Grundmaßnahme“ sei, die alle in die Verantwortung ziehe, „müssen auch die Rahmenbedingungen geschaffen werden, dass alle sich eine Maske leisten können“, findet Andreas Harder. Weshalb er dem Vorschlag von einem Preislimit für FFP2- und OP-Masken zustimmen würde.