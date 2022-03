Er kann Waldshut und Tiengen auseinanderhalten, er kennt den Klettgau und das Wutachtal, und der Begriff Jestetter Zipfel treibt ihm keine verlegene Röte ins Gesicht. Zugleich scheut er sich nicht, auch kritische Themen anzupacken und Missstände – wie jüngst einen Datenschutz-Skandal in Bad Säckingen – aufzudecken. Der neue Waldshuter Redaktionsleiter Markus Baier ist ein Kind der Region und ein erfahrener Journalist gleichermaßen. Am Montag hat er seine neue Aufgabe angetreten.

Elf Jahre Redakteur in Bad Säckingen

Markus Baier, 41, lernte das Journalisten-Handwerk zunächst als freier Mitarbeiter. Nach einem Magister-Studium in Geschichte und Englisch folgte die Redakteursausbildung beim SÜDKURIER. In dieser Zeit lernte er das SÜDKURIER-Land in all seiner Vielfalt kennen und schätzen. Seit Sommer 2011 war er Redakteur in Bad Säckingen.

Er bearbeitete dort nicht nur die thematische Vielfalt der spannenden Region Hochrhein und Südschwarzwald, sondern übernahm unter anderem auch Verantwortung für den dortigen redaktionellen Facebook-Auftritt. Auch die Leser der Morgen-Mail aus der Bad Säckinger Redaktion kennen ihn als pointierten Autor.

Verwurzelt in der Region und interessiert an der Welt

Geboren in der Trompeterstadt, wuchs er auf dem Hotzenwald in Oberwihl (Gemeinde Görwihl) auf, besuchte das Kolleg St. Blasien und machte dort sein Abitur, bevor er in Freiburg studierte. Markus Baier wohnt mit seiner Familie in Laufenburg, er ist verheiratet und hat zwei Kinder. Zu seinen Hobbys gehören Wandern und Radfahren, außerdem liest er gerne, zum Beispiel Bücher von Stephen King, Mark Twain und Arthur Conan Doyle.

Der SÜDKURIER will der Verbündete der Leser sein

Jörg-Peter Rau, Mitglied der SÜDKURIER-Chefredaktion, erklärte zum Start von Markus Baier in Waldshut: „Wir haben einen profilierten Journalisten und einen tollen Kollegen für die Leitung dieser wichtigen Lokalredaktion gewonnen. Ich danke Markus Baier für seinen mutigen Schritt. Ich bin mir sicher, dass er vor Ort unser journalistisches Angebot auf SÜDKURIER Online und in der gedruckten Zeitung als Verbündeten unserer Leserinnen und Leser erfolgreich weiterentwickelt.“

Zugleich dankte Rau auch im Namen der ganzen Konstanzer Chefredaktion dem bisherigen Waldshuter Redaktionsleiter Kai Oldenburg. „Er hat in Waldshut viel geleistet, und wir sind sehr froh, dass wir ihn für eine neue verantwortungsvolle Aufgabe gewinnen konnten. Die Produktion und Weiterentwicklung unserer Lokalausgaben am Hochrhein sowie des Alb-Bote sind bei Kai Oldenburg in besten Händen.“