Geht‘s um die Möblierung der Waldshuter Kaiserstraße mit Straßenwirtschaften, Weihnachtsmarkt und Krämermarkt sitzt stets die Feuerwehr mit am Ratstisch. Im Brandfall soll ihren Löschfahrzeugen nichts im Weg stehen, was da das Jahr über so alles auf die Straße gestellt wird.

Frei Verfügbar Die kostenlose Morgen-Mail aus Waldshut-Tiengen: Ihr Start in den Tag mit den Lokalthemen am Morgen Das könnte Sie auch interessieren

Darum ging‘s auch im Februar 1951. Der Gemeinderat musste eine neue Marktordnung beschließen, bei der das Landratsamt mitzureden hatte. Es äußerte „ernste Bedenken“ bezüglich der zuletzt praktizierten Aufstellung der Marktstände in der Mitte der Kaiserstraße. Dadurch werde bei einem Brand in der Kaiserstraße eine wirkungsvolle Brandbekämpfung verhindert. Die die links und rechts der Stände verbleibenden Fahrwege für die Löschfahrzeuge seien zu schmal. Weshalb das Landratsamt vorschlug, eine Aufstellung auf beiden Straßenseiten, wie schon früher gehandhabt, in die Marktordnung aufzunehmen.

Weihnachten Alle wollen zurück ins Dorf – warum wir Weihnachtsmärkte lieben Das könnte Sie auch interessieren

„Früher gehandhabt?“ Das war schon eine Weile her und nach Intervention der Einzelhändler, denen die Stände die Sicht auf ihre Schaufenster zustellten, entsprechend geändert worden. In der Ratssitzung vom Februar 1951 wurde dazu explizit Ernst Mutter angehört. Als Inhaber eines Modegeschäfts in der Kaiserstraße (heute Filiale der Sparkasse) und aktiver Feuerwehrmann konnte er beide Seiten vertreten. Es spreche nichts gegen die vom Einzelhandel gewünschten Marktstände auf der Mitte, so Mutter, denn die Erfahrung habe bewiesen, „dass die Feuerwehr in der Lage ist, in kürzester Frist noch größere Hindernisse als Marktstände zu beseitigen, wenn es gilt, einen Brand zu bekämpfen“. Worauf der Rat die bis heute geltende Krämermarktordnung beschloss – Stände in der Mitte der Kaiserstraße.

Waldshut-Tiengen Wenn nach dem Tod niemand da ist: So werden Alleinstehende in Waldshut-Tiengen beigesetzt Das könnte Sie auch interessieren

So forsch hörte sich die Feuerwehr nicht immer an. Als in der neuen Fußgängerzone die Bestuhlung der Straßenwirtschaften ausuferte, waren Bedenken zu hören: „Das versperrt unseren Löschfahrzeugen den Weg.“ Doch nur bis ein Zeitungskommentar meinte, dass ein TLF 16/25 problemlos einen Bistrostuhl unter die Räder nehmen könnte. Was schon Ernst Mutter vor 70 Jahren gemeint hatte.